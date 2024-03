Español defendió en TV a Hernán Cortés y la conquista de México: “Genio militar”

Hernán Cortés pasó a la historia por ser el orquestador de la caída del pueblo azteca Crédito: TikTok: historiaquecontar1 & (Ilustración: Steve Allen)

La forma correcta de enseñar Historia no es causar que aquellos que desean aprender memoricen fechas con exactitud, como ejemplo los exámenes de diferentes niveles educativos donde preguntan el año preciso en que ocurrió la Revolución Francesa (1789 por si se lo preguntaban).

Pero lo importante, de acuerdo con algunos académicos de instituciones como el CCH Oriente, es conocer qué ocurrió antes y qué pasó después del proceso histórico del que se está hablando, por ejemplo, si mencionamos la Independencia de México, fue inspirada por la de las 13 Colonias, que poco después se convertiría en la fundación de Estados Unidos y así estos hechos se comienzan a ligar.

Para acercarnos al tema que nos compete, podemos hablar del cierre de la Ruta de la Seda en Medio Oriente, lo que motivó a Cristóbal Colón a buscar nuevas rutas a China e India para continuar con el comercio, y finalmente llegó a lo que hoy es el continente americano.

Sin esto, Hernán Cortés nunca hubiera llegado a territorio que actualmente es México y por eso es uno de los momentos más trascendentales en la historia del país que finalizó con la caída de la civilización azteca, hecho que ha causado debate y polémica en diferentes espacios pues algunos lo consideran incluso un genocidio.

Hernán Cortés fue el orquestador de la caída de Tenochtitlán. Imagen: Wikimedia

Incluso la llamada Conquista de México - Tenochtitlán ha sido motivo de conflicto entre los gobiernos de España y México pues recordemos que el presidente López Obrador pidió a los gobernantes españoles a pedir una disculpa por las acciones bélicas que tomó Hernán Cortés y sus soldados en contra de los “antiguos mexicanos”.

Como consecuencia, a pesar de que fue algo que ocurrió en 1521 (algunos historiadores consideran que es en 1524), es decir hace ya más de 500 años, aún es tema de conversación en algunos espacios. Incluso en la televisión.

Y justamente ese fue el caso de un conductor de televisión español que ante la pregunta de quién era Hernán Cortés para él, consideró que era “todo un genio militar” por lo que “logró” al derrotar al pueblo mexica y conquistar todos los territorios, poco a poco, que los aztecas habían anexado.

Estas son las razones por las que un hombre español "defendió" al conquistador Crédito: TikTok: historiaquecontar1

Pero cuáles fueron las razones en las que basó su argumento para considerar a Hernán Cortés todo un experto en el arte de la guerra, además de declarar que es un error histórico como cuentan el suceso en la actualidad. Esto fue lo que comentó durante una transmisión en vivo:

“No, no, es un error histórico, Hernán Cortés llegó con 600 españoles y 16 caballos, conquistó un imperio de 7 millones, y el 99 % de sus tropas eran indios (un adjetivo que no es correcto para definir a los integrantes de las civilizaciones mesoamericanas) que habían estado oprimidos por los aztecas, fue un genio militar, no sólo porque logró derrotar a los aztecas, ve la labor qué hicieron ahí, como las iglesias...”.

Sin embargo, sus compañeros del programa de televisión consideraron que para ellos en realidad era un “asesino” y jamás lo podrían ver como un héroe.

Hernán Cortés (Foto: INAH)

Hombre español compara ejército de Hernán Cortés con los ingleses

Otro de los temas que dio el conductor de televisión español en la transmisión en vivo fue acerca de destacar lo que hizo Hernán Cortés en la conquista de México pues según él no causaron un genocidio ni devastaron todo lo que encontraron a su paso como lo hicieron los ingleses en lo que hoy es Estados Unidos.