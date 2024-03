Apio Quijano se convirtió en “Elsa” de Frozen en fiesta Disney: “Hay producción”

Apio Quijano se caracterizó fielmente como la princesa de "Frozen" (Foto: Instagram)

Apio Quijano dio de qué hablar recientemente por organizar una fiesta temática de Disney, y, fiel a su estilo “fashionista”, el cantante de Kabah no se quedó con las ganas de caracterizarse como una de las princesas más populares de la franquicia estadounidense en tiempos recientes.

El también ex habitante de La casa de los famosos México sorprendió a sus fans al compartir en las redes sociales su proceso de maquillaje para convertirse en la “princesa helada” de Disney y compartir “mágicamente” en una tarde entre amigos.

Apio compartió en un 'live' su proceso de maquillaje y transformación (Foto: Instagram)

El cantante de La calle de las sirenas explicó que en su fiesta, a cada invitado se le asignó una película del emblemático estudio de animación para que ofreciera una caracterización, presentara un “stand” con motivos alusivos a cada película y además, hiciera una presentación musical o actuada.

En los videos que el mismo cantante de 45 años compartió, se le puede ver con pupilentes, peluca rubia trenzada y el característico vestido azul con blanco y la corona de cristal de la primera princesa del ficticio pueblo escandinavo de Arendelle, en la popular ficción de 2013.

El cantante de Kabah apostó por su caracterización Crédito: Instagram@apioquijano

Apio Quijano decoró su stand con motivos “nevados”, cristalería a juego y un escenario donde se ven montañas cubiertas con nieve, muy a tono con la película animada de Disney.

En otra story, el también conductor no dudó en musicalizarla con el tema Let it Go, que en inglés hizo famoso a nivel mundial la cantante y actriz Idina Menzel, y hacer un performance bailando como la princesa Disney.

“Les voy a enseñar. Soy Frozen y este es mi stand, pero bueno está el de La sirenita, el de Los 101 dálmatas, el de Blanca Nieves, aquí está Rapunzel de Enredados, Cenicienta, El rey león y, para que vean que hay producción”, dijo en un clip.

El jorobado de Notre Dame, La bella y la Bestia, Alicia en el país de las maravillas y Las locuras del emperador fueron otras películas que Apio y sus invitados recrearon en la fiesta cuyos detalles compartió en Instagram el también experto en moda.

El también conductor dudó si disfrazarse de "Olaf", pero se decantó por "Elsa" (Foto: Instagram)

La fiesta de Apio fue un despliegue de creatividad, pues además los invitados tuvieron que preparar una bebida temática.

“Es por categorías. Las categorías por las que se votan, porque hay premios chavos. Primero y segundo lugar de cada categoría y te ganas lana. Está la categoría de Mejor disfraz, la del Mejor stand, donde vas a tener todo tu rollo. Ya mandaron ahora camiones, producción, de verdad ya es una ‘Expo Disney’ lo que vamos a hacer el día de hoy”, dijo entre risas en una transmisión en vivo mientras estaba siendo maquillado.

“Luego el drink, tienes que preparar un coctel en un vaso que tienes que regalar, que también el vaso tiene que ser especial, refiriéndote a tu tema, y el sabor del drink cuenta mucho para que se vote”, explicó.

Los invitados a la fiesta hicieron gala de su creatividad (Foto: Instagram)

“Y tu presentación, te tienes que presentar ante todos. Y tienes que hacerla dependiendo de lo que sea tu tema, si es divertida, si está interesante, si está padre, seria, lo que sea, y también hay votación”, contó el cantante, quien destacó el empeño que sus amigos le ponen a este evento, que, al parecer, realiza cada año.

“La gente que va a esta fiesta temática de verdad tira la casa por la ventana, es ‘produccionsaza’, te mandas a hacer vestuario...”.