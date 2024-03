¿Qué estados no se han sumado al IMSS-Bienestar y por qué? Éstas son tres razones, según AMLO

El presidente tachó de conservadores a los gobernadores que no se han adherido. Foto: Gobierno de México

En La Mañanera de este martes 12 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que 23 estados de nuestro país ya hayan federalizado sus servicios de salud integrándose al programa IMSS-Bienestar, y que se esté avanzando en el proceso para que la mitad de los mexicanos que no cuentan con seguridad social tengan acceso a atención médica y medicinas sin costo.

“Tenemos el compromiso de dejar establecido con todos los elementos un buen sistema de salud pública, que sea el mejor del mundo para los mexicanos sin seguridad social, como el 50 por ciento de la población de nuestro país (...) coincide que es la gente más necesitada y más pobre, queremos que se garantice el derecho a la salud (...) queremos dejar a este sistema funcionando bien antes de que deje la Presidencia de la República”, dijo AMLO desde Palacio Nacional.

Dijo que constantemente se reúne con los gobernadores que ya se integraron al IMSS-Bienestar para supervisar cómo está avanzando el proceso en sus estados. Asimismo, López Obrador aprovechó para reprochar que las entidades que no se han sumado es porque claramente están en contra de brindar servicios de salud gratuitos a sus habitantes.

¿Quiénes no se han sumado y por qué?

Como se dijo anteriormente, 23 estados gobernados por Morena y sus aliados (partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México) se adhirieron al programa el 10 de octubre del año pasado, cuando firmaron un acuerdo en La Mañanera: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Desde entonces, siguen siendo nueve entidades las que no se sumaron, todas ellas gobernadas por la oposición, pese a que algunos de sus mandatarios presumen tener una buena relación con López Obrador:

María Teresa Jiménez - Aguascalientes - PAN María Eugenia Campos - Chihuahua - PAN Manolo Jiménez Salinas - Coahuila - PRI Esteban Villegas Villarreal - Durango - PRI Diego Sinhué Rodríguez Vallejo - Guanajuato - PAN Enrique Alfaro Ramírez - Jalisco - Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda - Nuevo León - Movimiento Ciudadano Mauricio Kuri González - Querétaro - PAN Mauricio Vila Dosal - Yucatán - PAN

Dichos estados continúan administrando sus sistemas de salud pese a la firma del acuerdo por la mayoría de los gobernadores. Al respecto, AMLO dijo en la conferencia matutina que éstos se niegan a sumarse a IMSS-Bienestar porque aseguran que tienen la capacidad de hacerse cargo de los hospitales, clínicas, nóminas, prestaciones y medicamentos, entre otros gastos.

“¿Qué argumentan los nueve estados que no han aceptado? Unos, que no hay que desconocer sus razones, porque sostienen que tienen capacidad para garantizar el servicio de salud pública y que no quieren la federalización, quieren mantener ellos la responsabilidad y facultades. Lo segundo, es que aunque parezca inferible, no les gusta la gratuidad, no están de acuerdo, y así hay mucha gente con ese pensamiento conservador, porque sostienen que es populismo y paternalismo. ¿Cómo no se les va a cobrar? ¿Cómo no va a haber cuota de recuperación?”, cuestionó AMLO.

Pero hay un tercer factor que López Obrador considera primordial ante la negativa de unirse al sistema único de salud: la corrupción. Dijo que tras sus giras se ha dado cuenta que en muchos estados, estaban privatizados todos los servicios, hasta los de medicamentos. “Se estaba privatizando todo el sistema, al grado que estaba peor el sistema público de salud que la educación pública (..) Cómo nos ha costado, la mayor parte de mi tiempo la voy a dedicar a que dejemos un buen sistema de salud”, agregó.