Cartel de Santa sale del Vive Latino 2024; en su lugar ingresa Santa Fe Klan

El rapero guanajuatense se suma al festival. (Vive Latino)

El Vive Latino del 2024 se convierte oficialmente en la edición que más cambios ha manifestado en su cartel, previo a su realización el próximo 16 y 17 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Todo comenzó desde que Paramore se bajó de la oferta del festival hace algunos meses y en su lugar entraron Kings of Lion. Luego, tan sólo hace unos días, Scorpions canceló su particiàción en el festival debido al estado de salud de su vocalista, dejando el lugar libre para la llegada de Billy Idol.

Ahora, otro cambio toma lugar en el cartel del Vive Latino 2024. Cartel de Santa ha confirmado que su participación en el festival de música iberoamericana no se llevará a cabo el próximo sábado 16 de marzo, como estaba previsto. De igual forma el rapero regiomontano Millonario tampoco podrá concretar su presentación en el festival.

El rapero guanajuatense estará en lugar de Cartel de Santa. (Vive Latino)

En su lugar, será el rapero guanajuatense Santa Fe Klan subirá a los escenarios del Vive este próximo fin de semana. La organización del festival aseguró que la decisión tanto de Cartel de Santa, como de Millonario no es obra suya y perteneces totalmente ajeno.

Hasta el momento se desconoce cómo quedarán los horarios después de los cambios. El Vive Latino no ha informado si Santa Fe Klan tomará el horario y escenario de ambos artistas, o si sólamente estará en uno de ellos.

Scorpions también canceló su participación

La banda se bajó del cartel. (Ocesa / Scorpions)

Hace algunos días la banda de metal Scorpions también informó que su participación en el festival no será concretada. Si bien el festival se declaró ajeno a los motivos, el vocalista de la banda informó las razones a través de sus redes sociales.

Klaus Meine, el líder de la banda, emitió un comunicado en su cuenta personal de Instagram, en el que dijo que con gran pesar tomaron la decisión de no presentarse.

“Queridos fans mexicanos, sabiendo que algunos de nuestros fans más fanáticos y asombrosos viven en México, es con el corazón pesado que tengo que informarles que Scorpions no se presentará en el Festival Vive Latino el 16 de marzo de 2024 en la Ciudad de México”, dijo el cantante.

La banda se bajó del cartel. (Ocesa / Scorpions)

Además, explicó las razones de peso por las que su show no se llevará a cabo. Afirmó que se sometió a una cirugía y que el progreso de recuperación no es el óptimo para poder viajar en aviçon y subir al escenario.

“La razón por la que hemos tenido que cancelar es porque recientemente me sometí a una compleja cirugía de espalda, y mis médicos esperaban que estuviera mejor y de pie a tiempo para el show... no me he recuperado como se esperaba y después de hablar con mi equipo médico, se me aconseja que un vuelo de 12 horas y actuar a 2 mil metros de altura es un gran desafío para cualquiera y no estoy lo suficientemente bien para viajar y darles el show que todos se merecen”, confesó.

En lugar de Scorpions, estará el cantante Billy Idol.