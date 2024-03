El animador mexicano de Spider-Man lanza mensaje tras no ganar el Oscar

Captura del tráiler oficial de Spider-Man: a través del Spider-Verso

La categoría de Mejor Película Animada en los Oscar 2024 la ganó El niño y la Garza, de Hayao Miyazaki; sin embargo, uno de los colaboradores de Spider-Man: a través del universo lanzó una serie de mensajes para reclamar que dicha producción no hubiera sido la victoriosa.

El animador mexicano Cruz Contreras mencionó que a su parecer, el proyecto en el que colaboró si contaba con suficiente mérito como para haber sido la vencedora, pero reconoció que en otros premios la animación de Sony si fuera contemplada.

Incluso comparó la animación del superhéroe arácnido con La Familia Mitchell vs. Las Máquinas (2021) y Klaus (2019), pues ambas se habían convertido en las favoritas del público y de gran parte de la crítica, pero no lograron ser reconocidas en la entrega de premios de la Academia de Artes Cinematográficas.

(X/@cruzencanada)

“Mientras los Annie (donde animadores y gente de la industria de la animación) nombra a Spiderverse como mejor película animada del 2023. Hoy la academia decide ir por otro camino. Spiderverse hoy se une a Mitchells y Klaus en ganadoras del Annie y perdedoras del Oscar”, se pudo leer en su cuenta de X.

Entre comentarios, hubo gente que lo apoyó porque conoce su trabajo como animador y también recibió algunas críticas, pues lo calificaron de “ardido” por haber perdido el Oscar ante Hayao Miyazaki, de Ghibli Studios.

En otro mensaje, Cruz Contreras agradeció a TV Azteca por haberle permitido ser uno de los presentadores de la entrega número 96 de estos premios. De igual manera, lanzó una advertencia tanto para el comité evaluador de las producciones que son contempladas para los Oscar como para el público y la crítica en general.

Y es que el animador de Spider-Man: a través del universo, aseguró que la tercera entrega de esta saga de películas inspiradas en el superhéroe de Marvel será mucho más innovadora. Cabe señalar que la técnica de estas producciones de Sony ha sido halagada en múltiples ocasiones, pues juega con los planos incluso si se trata de un punto de vista de cámara que no está filmando humanos reales.

Esto fue lo que escribió Cruz Contreras:

(X/@cruzencanada)

“Lo que Spiderverse está haciendo por la animación es algo que no se ha visto en muchos años. Across the Spiderverse como Into the Spiderverse hicieron historia y son iconos de la animación . No se preocupen nos falta otra más, y sí innovación quieren, eso tendrán.”

Las reacciones ante los mensajes de este animador mexicano no se hicieron esperar, pues a mucha gente le pareció que tal vez estaba teniendo opiniones mucho más intensas que las de los directores.

“Nomms Cruz Contreras anda más emp...do que los directores de Spiderman”, fue uno de los comentarios que se pudieron leer.