De qué murió Aldo Fernández Gris, figura del periodismo deportivo

El mundo del deporte lamenta la pérdida de Aldo Fernández Gris (@EdgarValero_)

Este domingo 10 de marzo del 2024 se dio a conocer por medio de redes sociales la noticia del fallecimiento de Aldo Fernández Gris, reconocido periodista deportivo. Amigos y colegas del comunicador han comenzado a expresar sus condolencias y mensajes emotivos, junto con imágenes que ahora serán parte de su recuerdo.

Fernández Gris, quien fuera director editorial del periódico “Estadio” y descendiente del legendario cronista Ángel Fernández, dedicó gran parte de su vida al periodismo y los medios de comunicación. Su influencia se extendió desde la radio y la televisión hasta las plataformas digitales más recientes.

Parte importante de su trayectoria fue su inclusión en el Salón del Periodista Deportivo. Aunque su cuenta oficial en la plataforma X (anteriormente Twitter) permaneció inactiva desde el año 2020, en vida solía compartir información relevante sobre los Tiburones Rojos de Veracruz.

Aldo Fernández Gris, reconocido periodista deportivo, falleció este domingo 10 de marzo del 2024 (@EdgarValero_)

Colegas y amigos lamentan su fallecimiento en redes sociales

Su trayectoria estuvo marcada por su participación en diversos programas y proyectos deportivos, entre ellos, su colaboración en Radio Fórmula junto a reconocidos periodistas como Heriberto Murrieta y Enrique Bermúdez.

Las reacciones ante su fallecimiento no se hicieron esperar. Heriberto Murrieta, quien compartió junto a Fernández Gris momentos en Radio Fórmula, expresó sus condolencias y recordó su vínculo fraterno con los amigos Alí y Ari. Asimismo, Javier Martínez, otro colega, lamentó la partida de Aldo acompañando su mensaje con una fotografía y señalando su reencuentro con su padre en el más allá.

El comentarista deportivo Ernesto del Valle también se unió a las muestras de pesar, resaltando su larga trayectoria junto a él en Grupo Fórmula. La agencia de noticias en Morelos compartió su mensaje de condolencias, destacando el legado de su padre, Ángel, como referente en la crónica deportiva.

Fue director editorial del periódico “Estadio” y destacó en radio, televisión y plataformas digitales (@enriquebermudez)

Por su parte, Edgar Valero, también amigo y compañero, le dedico en redes sociales el siguiente texto, acompañado de varias fotografías junto a él: “Aldo, hermano querido… No puedo decir que te voy a extrañar, porque nunca te vas a ir de mi vida. Fuiste más que muchos, siempre estuviste ahí, fuiste generoso en tu entrega como amigo, como mi gran compañero de aventuras en casi todos los rincones del mundo. Inventamos mil locuras, se nos ocurrieron tantas y me hiciste reír como nadie más lo va a volver a hacer… Nos rompimos el alma juntos tantas veces… No hubo noches ni días cuando trabajábamos juntos, nos jugamos la vida en las carreteras de tantos lugares, pero Dios nos dejó compartir juntos, sólo tú y yo, más momentos que con nadie… Fuiste un leal hermano, mi gran confidente y el único que hombro con hombro apoyó todos, absolutamente todos mis proyectos. Me acuerdo cuando llegamos aquel día a Japón, si alguien hubiera podido tomarnos una foto habría entendido que para ti y para mí, no había existido un momento de mayor alegría que ese día… Y aquella terrorífica noche en que junto con Christian y Alfredo estuvo a punto de arrollarnos un tráiler en la carretera de Durban a Johannesburgo y nuestra última Copa del mundo juntos en Brasil... Aquella noche en Atenas en que luego de celebrar mi cumpleaños fuiste a reclamarle al tal “finito” que no se atreviera a volver a hablar mal de mí, y aquel otro día afuera de la embajada en Grecia cuando fuiste a rescatar nuestro otro amigo/hermano, el querido negro Ernesto, a mitad de la aventura un año antes de los Juegos. Podría pasarme días enteros contando todo lo que pasamos, todos los buenos momentos, todas anécdotas que servirían para escribir un libro completo, lo que nos hicieron, la forma en que nos traicionaron y en particular, la que te hizo Raúl y que te costó el trabajo, solo por reclamar lo que era tuyo, y mío… Luego me di cuenta de que el mundo no te comprendía… Fuiste tú, a tu estilo, con tus errores, pero, sobre todo, con tus virtudes, con el cariño que repartías a manos llenas, aunque muchos no te lo regresaran…” escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Incluido en el Salón del Periodista Deportivo, Fernández Gris dejó una huella indiscutible en el ámbito deportivo (@RaulOrvananos)

Bajo el apodo de “Aldo Deportes”, otorgado por el comediante Héctor Lechuga, Fernández Gris se destacó en el ámbito periodístico, según algunos de sus allegados, el comunicador padecía de cáncer de páncreas. Sus allegados informaron que a partir de las 2:00 pm cualquier persona que quiera ir a darle el último adiós, podrá hacerlo en la Funeraria García López Pedregal.