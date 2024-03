Mexicana exhibe a gringa por hablar holandés en Países Bajos: “El inglés no te habré todas las puertas”

Contó toda la historia xenofóbica de la estadounidense. (Tiktok)

Muy pocas en el mundo tienen la habilidad de poder ser políglotas al hablar más de 4 idiomas diferentes, lo que genera que puedan tener más remuneración económica en el sistema laboral.

Muestra de ello fue el caso de xenofobia que vivió la tiktoker mexicana Ileana, cuyo usuaria en Tiktok es @ilyy.josephi al contar cómo una ciudadana estadounidense le reclamó por hablar holandés en Países Bajos, pudiendo comunicarse en inglés, la lengua considerada universal.

“No va a haber una persona ala que le moleste más que un latino hable más de un idioma que a un gringo”, comenzó diciendo en su history time del video sobre los comentarios xenófobos de una compañera estadounidense en la universidad.

Mexicana relata cómo la gringa le recriminó por saber tantos idiomas, ya que para ella es ilógico que la gente aprenda otras lenguas, sabiendo que el inglés el idioma universal.

“Desde que vivo en Europa han sido pocos los europeos que se han molestado visiblemente porque hablo más de un idioma, pero los gringos son los que siempre tienen que hacer algún comentario sobre ti hablando otro idioma. Y hasta eso siento que los gringos que viven en Europa son mucho más cultos que los que viven en gringolandia, pero ese es otro tema”, destacó.

“Tengo un trabajo en equipo para una clase de la universidad, nos vimos en un café. Una gringa que está en mi equipo y yo llegamos antes al lugar y entonces fuimos a formarnos para pedir nuestro café y esperar a los demás. Ella primero pidió el suyo en inglés y luego pasé yo y lo pedí en holandés. Vamos a la barra a esperar nuestra bebida y la niña me comenta lo siguiente: ‘oye, por qué pediste tu café en holandés’, y les contesté: ‘por qué quiero y por qué hablo holandés’”.

La mexicana siguió explicando que su compañera estadounidense seguía sin reconocerla por ser políglota, y sobre todo que estuviera hablando holandés en Países Bajos, sabiendo que también se comunican en inglés.

La mexicana defendió a los latinos que les gustan aprender idiomas. (Tiktok)

“¿Para qué aprendiste holandés si en Ámsterdam todo el mundo habla inglés? y le respondí: ‘En Ámsterdam sí, pero en todo los Países Bajos no’ y me dice: ‘como no, es que en general no entiendo la necesidad de hablar en otros idiomas si el inglés lo puedes usar para todo’.

‘Yo creo que los gringos son los únicos que tienen ese pensamiento en el mundo, que con el inglés ya la armaste en cualquier lugar y no es cierto güey. Y me dice: ‘yo nunca he tenido la necesidad de aprender otro idioma, la verdad se me hace una pérdida de tiempo”

Posteriormente, Ileana se sorprendió cuando la norteamericana expresó que los latinoamericanos eran necios al querer aprender otro idioma cuando no tienen dinero para viajar y conocer muchos países, por lo que es pérdida de tiempo.

La tiktoker @ilyy.josephi exhibió a su compañera, quien le reclamó al hablar holandés en Países Bajos y no en inglés Crédito: TikTok / Ilyy.josephi

“Ella me lo decía como enojada y yo personalmente a mí se me hace una falta de respeto de llegar a vivir a un país o al que sea y no intentar mínimo el idioma. Le dije: ‘está bien, si tú lo consideras una pérdida de tiempo, pues es tu tema, yo no lo considero así’”, contó.

“De europeos entiendo que hablan más de un idioma porque viajan mucho, pero de los latinos, la verdad no entiendo por qué hablan inglés y aparte otro idioma si la mayoría no tiene para salir de su país”, expresó la mujer estadounidense.

La mexicana, al oír el comentario xenofóbico de la estadounidense, no se quedó con los brazos cruzados y aseguró que todo mundo puede aprender muchos idiomas por gusto y porque puede.

“Sabías que puedes aprender otro idioma por más, que ni siquiera salgas de tu país, la gente solo aprende otros idiomas por gusto, güey, pero asumo que si tú te vas a vivir a otro país y no intentas aprender su lengua, no entenderás por qué a la gente latina le gusta hablar en otra lengua”, finalizó