¿Aeropuerto de Texcoco o AIFA? Esto respondió Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gávez expuso cuál es postura en relación al AIFA Foto: REUTERS/Raquel Cunha

Xochitl Gálvez, candidata presidencia de Fuerza y Corazón por México, aclaró cuál es su postura en relación al problema de la insuficiencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Desde la Plenaria de Citibanamex la aspirante presidencial sostuvo que no descarta retomar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco.

Sin embargo, tampoco desechó la posibilidad de ampliar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las megaobras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esto a pesar de que considera que por su ubicación podría ser un freno para que crezca lo suficiente para atender la demanda.

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) precisó que en caso de resultar electa como presidenta su decisión estaría sujeta a los resultados de un análisis de las opciones.

Xóchitl Gálvez no descartó una ampliación del AIFA (Foto: Cuartoscuro)

“Yo no voy a dar una respuesta hasta que tenga los estudios completos en todo sentido: financieros, técnicos. La decisión no la voy a tomar con el hígado, no la voy a tomar en función de lo que a mí se me ocurre o se me antoja”, expuso este 7 de marzo.

En todo caso, la presidenciable adelantó que si se retoma el NAICM será necesaria la inversión privada para concretar el proyecto, toda vez que pretende priorizar el uso de los recursos del Estado en educación, salud y seguridad públicas.

“La única manera de reconsiderar hacer ese aeropuerto sería considerar que le entrara el sector privado, porque el gobierno ya no puede seguir gastando el dinero de las medicinas, el dinero de las escuelas, de las estancias infantiles”, declaró Gálvez.

Por otra parte, el pasado 6 de marzo la aspirante señaló que un proyecto de López Obrador al que sin duda daría seguimiento es la Refinería Dos Bocas en Tabasco.

Gálvez declaró que para retomar el NAICM tendría que haber inversión privada Credito: Cuartoscuro

A su paso por Villahermosa, la panista se comprometió a investigar el sobrecosto de la planta y a terminar la obra.

Inasistencia de Sheinbaum a Plenaria de Citibanamex desata abucheo

La Plenaria de Citibanamex en donde Gálvez habló sobre el NAICM y el AIFA fue un evento al que también fue convocada Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien canceló su participación.

La inasistencia de la representante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) desató abucheo.

“Como siempre hemos hecho, invitamos a los tres candidatos con la misma anticipación, ofreciéndoles un espacio donde podrían expresarse con libertad, donde encontrarían respeto, neutralidad e igualdad de condiciones. Los tres nos confirmaron su asistencia, lamentablemente el equipo de Claudia Sheinbaum nos informó que no podía acompañarnos por complicaciones de agenda”, dijo Enrique Castillo Sánchez, presidente de Consejo de Administración de Citibanamex.

Sheinbaum declinó la invitación a un encuentro con empresarios EFE/ Sergio Adrián Angeles

Fue tras el mensaje del empresario que llegó la rechifla como muestra de inconformidad con la ausencia de Sheinbaum.

Ana María Lomelí, quien funge como enlace de la morenista con el sector empresarial, aclaró que la inasistencia fue informada con suficiente de anticipación. Bajo este tenor lamentó que la decisión no les fuera comunicada a los consejeros oportunamente.

“El lunes 26 de febrero hablé personalmente con Manuel Romo, director general de #Citibanamex para informarle que la Dra. Claudia Sheinbaum no podría acompañarlos debido a que estaría fuera de la Ciudad de México en recorridos de campaña. Lamento que no se haya informado en su debido momento a las y los consejeros de la institución”, publicó desde su perfil en la red social X.

Sumado a ello reiteró que Sheinbaum está permanentemente abierta al diálogo con empresarios del todo el país y que tal disposición no cambiará.