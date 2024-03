Flor Rubio destapa que ‘Hoy’ cambiará de productora; adelanta movimientos y el nombre del posible reemplazo

Desde la repentina muerte de la productora Magda Rodríguez, se ha especulado sobre posibles cambios en el matutino de Televisa. Foto: @programahoy, Instagram

A lo largo de 25 años, Hoy ha generado rating y polémica a su alrededor. Durante ese tiempo, Andrea Legarreta se ha mantenido como un referente del matutino, el cual ha pasado por varios cambios en su elenco y producción que en su momento se justificaron para adaptar la emisión a los cambios de la audiencia. Luego de un largo periodo sin novedades, este año la emisión televisiva tendrá cambios relevantes, de acuerdo con la periodista Flor Rubio.

Te puede interesar: Flor Rubio explota contra ¡Cuéntamelo ya! por burlarse de la salud de Ricardo Casares: “Marranadas”

La noticia fue dada a conocer en el programa Dulce y Picosito, que forma parte del contenido del canal de la periodista en YouTube. En este segmento, Rubio aborda noticias de la farándula mexicana junto a sus colaboradores. En la emisión del 4 de marzo, Analu Salazar dio a conocer que ejecutivos de Televisa tomaron la decisión de hacer un cambio drástico en el matutino.

de acuerdo con Analu Salazar y Flor Rubio, a finales de 2024 Andrea Rodríguez dejará la producción de Hoy. Crédito: Flor Rubio, YouTube

¿Quién reemplaza a Andrea Rodríguez’?

De acuerdo con la periodista, la decisión ha sido analizada desde hace mucho tiempo en la televisora. Cabe recordar que Andrea Rodríguez asumió la producción del matutino tras la repentina muerte de su hermana, Magda Rodríguez, quien murió en noviembre de 2020 a causa de un “choque hipovolémico” derivado de un sangrado en el tubo digestivo.

Te puede interesar: Conductores de ‘Hoy’ se burlan del ataque de un perro contra Medio Metro: “Era un tiro directo”

Sin precisar en qué momento los ejecutivos comenzaron a plantearse el cambio de Andrea Rodríguez, Salazar dijo: “En Televisa tienen años queriendo cambiar a un personaje que trabaja en la producción de Hoy, no por nada personal, sino porque es normal, en Televisa se hacen ese tipo de cambios y, como no tienen firmadas a las mismas personas en su nómina donde les pagan una exclusividad, pues ya no pueden decirles éntrale al quite. Al parecer, es el último año de Andrea Rodríguez en la producción”, indicó.

Andrea Rodríguez asumió la producción del matutino tras la repentina muerte de su hermana, Magda Rodríguez -madre de Andy Rodríguez-, quien murió en noviembre de 2020. Fotos: @andy_escalona / @magdaproducer / @andy___rodriguez

Gabriel Cuevas, otro colaborador, dijo que esta posibilidad ya se había planteado antes, a lo que Flor Rubio respondió que la diferencia es que ahora la televisora ha intentado negociar con varios productores, quienes han dicho “no” a la oferta debido a las implicaciones del proyecto y, sobre todo, a la demanda que exige, carga laboral que, aseguró, nadie quiere llevar: “muchos productores no quieren un paquete así”

Te puede interesar: Andrea Legarreta no tiene planes de volver con Erik Rubín

Analu Salazar coincidió con la periodista y afirmó que ninguna negociación ha sido cerrada, motivo por el cual se prevé que Rodríguez deje el proyecto a finales de este año:

“Le han hablado a algunos productores de programas que siguen vigentes en Televisa, en Unicable y en otros espacios y ellos no han aceptado porque dicen que ni de locos regresarían, porque le han hablado a exproductores, para ver si regresan. Entonces, Televisa, en lugar de cumplir con estos contratos que tiene con los productores de Hoy, en donde los cambia cierto tiempo, porque así es Televisa, pues al parecer nadie ha querido agarrar el muertito, por eso sigue como está”.

Finalmente, Gabriel Cuevas reveló que uno de los productores que fue contactado para tomar las riendas de Hoy fue Dio Lluberes, exproductor de Venga la Alegría y Hoy Día de Telemundo, quien desde finales de 2023 es un agente libre.