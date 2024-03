¿Dónde está el mural de Belinda en la Central de Abasto de la CDMX?

Así es el mural de Belinda Crédito: (X/@CdeAbastoCDMX)

El exitoso estreno de la canción Cactus de Belinda ya quedó inmortalizado en una de las paredes externas de la Central de Abasto de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

El mural inspirado en la canción que es como un desahogo por su ruptura con Christian Nodal se puede encontrar cerca de la puerta o acceso con la letra P, de acuerdo con lo que se se ve en en las imágenes de la inauguración.

Si deseas ver este mural necesitas llegar en camión a las inmediaciones de la Central de Abasto y caminar por el perímetro de las instalaciones de este centro de venta en el oriente de la CDMX. Otra forma de llegar es en metro, la estación más cercana es Cerro de la Estrella de la línea 8 y hay que caminar aproximadamente durante 10 minutos.

De acuerdo con lo que se puede ver en esta foro, está en una pared cerca de la letra P (X/@CdeAbastoCDMX)

“La Central de Abasto, desde hace un par de años, se ha convertido en mucho más que un simple centro de distribución alimentaria; logrando posicionarse en una verdadera galería de arte al aire libre que refleja la vida y la energía de la Ciudad de México”, se pudo leer en la publicación oficial de la Central de Abasto.

Se decidió colocar este mural en la Central de Abasto para que este lugar de venta de frutas, verduras y otros alimentos se convierta en un sitio de libre expresión para las y los jóvenes, de acuerdo con el comunicado oficial.

El mural lleva por título Cactus —al igual que la canción— y estuvo a cargo de la artista visual Rocío Darynne, en la imagen se puede ver la espalda de Belinda, y su perfil en lo que parece ser un oasis enmedio del desierto. De fondo se aprecian algunos cactus y un cielo naranja que asemeja a los atardeceres en esta clase de zonas naturales.

El mural es en honor a Cactus Crédito:(X/love_xbeli)

Critican a Belinda por cancelar en el Bésame Mucho y posar junto a su mural

Belinda formaría parte del festival Bésame Mucho que se realizará en Estados Unidos, pero recientemente se publicó un comunicado informando que se cancelaba su presentación por motivos de salud.

Aunque muchos de sus fans se mostraron preocupados ante el estado de salud de la famosa cantante de pop, la mayoría mostró molestia porque no estuvo disponible para el festival pero si se dejó ver en la develación de su mural en la Central de Abasto de Iztapalapa, dejando entrever que tal vez habían sido otras las razones de la cancelación.

Belinda se dijo honrada por ser la inspiración de una artista gráfica (Foto: Instagram)

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales como X y Facebook:

“Belinda nos falló otra vez”, “¿Y Belinda? Es la segunda vez que lo hace”, “¿De salud? Sí cómo no, si ahí andaba bien feliz con su mural pagado”, “No está enferma pues andaba promocionando en la Central de Abasto”, “Que les avisen con anticipación, para que no se muevan y pierdan tiempo, si cambian el schedule de alguien que quieran ver y no va estar, como me pasó a mí”.

Esto fue lo que se pudo leer en el comunicado de los organizadores del festival:

“La salud de Belinda es nuestra principal preocupación y seguimos las recomendaciones de los profesionales médicos. Apreciamos su comprensión y apoyo continuo hacia Belinda en estos momentos. Nuestra prioridad es su pronta recuperación. Les agradecemos su paciencia y lealtad hacia Belinda y su carrera artística”.

A pesar de que se trató de una recomendación médica, esta explicación no dejó muy conformes a los fans.