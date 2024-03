The Hives volverá a México: sede, fecha, preventa y todo sobre su concierto en CDMX

The Hives volverá a México. (Ocesa)

Dicen que los dosmiles están regresando y para prueba los nuevos anuncios de conciertos que se llevarán a cabo en México. Uno de los más emocionantes es sin duda, la banda The Hives que acaba de hacer oficial que se presentará en la Ciudad de México este 2024.

Esta mañana la reconocida banda sueca de rock ha confirmado su regreso a México para deleite de sus fans. Conocidos por su enérgico estilo de garage rock y sus memorables presentaciones en vivo, el grupo ha generado gran expectación con el anuncio de su próximo concierto en la Ciudad de México.

Desde luego la noticia ha encendido las redes sociales y a los fans ya expresan de distintas formas su entusiasmo por volver a ver a la banda en acción, desde su última visita en el Corona Capital.

Pelle Almqvist, vocalista y líder de la banda de rock sueca The Hives, actúa durante el festival Corona Capital, en la Ciudad de México, el 17 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

The Hives irrumpió en la escena musical internacional a finales de los años 90, destacándose rápidamente por su vibrante energía en el escenario y su característico vestuario en blanco y negro.

La banda, formada por Howlin’ Pelle Almqvist (vocalista), Nicholaus Arson (guitarra líder), Vigilante Carlstroem (guitarra rítmica), Dr. Matt Destruction (bajista) y Chris Dangerous (baterista), se convirtió en un icono del garage rock revival con la publicación de su álbum Veni Vidi Vicious en el 2000. El sencillo “Hate to Say I Told You So” se convirtió en un himno del género y catapultó a la banda a una fama internacional que no ha muerto.

Su próximo concierto en la Ciudad de México no sólo representa una oportunidad para que los seguidores de The Hives experimenten una vez más la potencia de su música en vivo, sino que también sirve como un recordatorio del poder unificador de la música.

The Hives se presentará en el icónico Palacio de los Deportes el próximo 8 de octubre de 2024.

¿Cuándo será la preventa para el concierto de The Hives en CDMX?

La banda sueca volverá a los escenarios mexicanos. (Ocesa)

La banda llegará a la capital mexicana con un concierto que promete ser uno de los más importantes del 2024.

Sin duda la emoción generada, provocará que los boletos se agoten rápidamente por lo que es imperativo prestar atención a las siguientes fechas de preventa:

Miércoles 6 de marzo - VENTA FANS

Jueves 7 de marzo - Preventa Exclusiva Citibanamex - 11 AM

Viernes 8 de marzo - Venta General - 11 AM

Aún no se confirma a través de cuál plataforma se enviará el código para la venta fans. Los boletos se venderán a través de Ticketmaster y Citibanamex será la institución bancaria encargada de la venta exclusiva.