Medio Metro habría sido mordido por un perro con rabia: “Se iba de este mundo”

Hasta el momento, el bailarín no se ha referido a la información divulgada (Foto: Instagaram)

En mayo de 2023 el joven José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro por su incursión en los bailes “sonideros”, decidió retirarse de la red social Twitter, hoy X, debido a las burlas y comentarios de odio que recibía por parte de algunos internautas, sin embargo en las redes sociales se sigue hablando de él.

Y es que en horas recientes se difundió que presuntamente el joven, que se caracterizó cuando saltó a la fama por sus peculiares pasos de baile y por vestirse como “El chavo del ocho”, supuestamente fue atacado por un perro con rabia.

La noticia fue compartida por la creadora de contenido Dulce Gipsy, quien compartió un video en el que se pueden ver imágenes de Medio Metro postrado en la camilla de un hospital.

De acuerdo con lo difundido por la influencer que cuenta con casi un millón de seguidores en TikTok, el personaje de internet y bailarín que participó en el reality show Las estrellas bailan en Hoy habría sufrido una convulsión tras el ataque del animal.

José Eduardo Rodríguez participó recientemente en "Las estrellas bailan en Hoy" (Instagram: @programahoy)

“Medio Metro fue atendido de emergencia por una mordedura de perro. La verdad es que la situación fue bastante alarmante ya que el dolor se incrementó y requería atención médica inmediata”, explicó la joven.

“El dolor fue tan fuerte que sentía que se iba de este mundo. Medio Metro sufrió una convulsión y los doctores aseguraron que el perro tenía rabia”, dijo Dulce Gipsy en el video difundido en la plataforma de videos cortos.

“Él se encontraba muy motivado por el lanzamiento de su nueva canción, sin embargo se encuentra en proceso de recuperación”, añadió.

Según la información, el ex integrante del “Sonido Pïrata” presuntamente salió de peligro por la oportuna acción de un equipo médico; sin embargo, el perro que lo atacó murió, aunque no se difundieron pormenores.

“Afortunadamente mi amigo pudo recibir la atención necesaria a tiempo. Me comentaron que el perro falleció. Lo que más me llamó la atención es la importancia de tomar medidas preventivas, para evitar este tipo de situaciones porque en mi niñez, amigos, también me mordió un perro rottweiler”, añadió Dulce Gipsy en su video.

Frente a esta información, no se tiene la certeza de que efectivamente Medio Metro haya sido atacado por un can, pues el propio José Eduardo Rodríguez no ha hablado al respecto, no lo ha confirmado o desmentido.

El popular personaje ha compartido con figuras públicas y políticas como Marcelo Ebrard (Facebook/Medio Metro Oficial)

El bailarín se limitó a hacer este sábado 2 de marzo un ‘en vivo’ en Facebook para comentarle a sus seguidores que asistió a una presentación agendada en el Hipódromo de Las Américas en CDMX, pese a que un día antes “tuvo problemas de salud”, aunque no ahondó en detalles.

Se espera que el famoso personaje sea cuestionado en días próximos sobre este lamentable incidente.