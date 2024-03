Laura León se casará a sus 71 años con un hombre ‘muy mayor’: “Me gusta su cultura”

Anteriormente, La "Tesorito" anunció que incursionará en la plataforma de contenido para adultos. (Ig: @lauraleontv)

La reconocida cantante Laura León, a sus 71 años, manifestó su alegría por su reciente compromiso matrimonial.

La intérprete de Suavecito y La abusadora tras dos años de relación con su pareja, un hombre alejado de los reflectores, descrito por ella misma como “muy mayor”, ha aceptado la propuesta de matrimonio que le hizo el misterioso sujeto.

La famosa “Tesorito” anunció que incluso contempla la posibilidad de pausar su carrera artística para disfrutar de esta nueva etapa junto a su prometido, cuya identidad es un enigma.-

Durante una entrevista para Telediario, Laura León compartió detalles sobre su relación y el futuro enlace.

Reveló que su pareja, quien prefiere mantenerse alejado del ojo público, ya le entregó un anillo de compromiso y le propuso “retirarse” juntos para viajar y disfrutar de la vida.

Laura no ha revelado la identidad de su pareja, con quien sostiene un romance desde hace dos años (Foto: Instagram/lauraleontv)

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”, reveló la protagonista de telenovelas clásicas como Dos mujeres, un camino y El premio mayor.

La decisión de León de considerar una pausa en su carrera artística responde al deseo de priorizar su vida personal y compartir plenamente el tiempo con su futuro esposo, evidenciando así una faceta de su vida donde las decisiones personales se sobreponen a las profesionales.

“Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace. Hay que darse un tiempecito”, comentó la querida cantante, quien recientemente se presentó en Estados Unidos como parte del elenco del 90s Pop Tour.

Laura León se ha presentado recientemente como parte del elenco del 90s Pop Tour (Foto: Instagram)

La artista expresó, sin ocultar su emoción, el dilema que supone alejarse temporalmente de los escenarios y proyectos futuros.

Sin embargo, aseguró sentirse feliz y enfocada en lo que describe como una oportunidad para autodescubrimiento y felicidad personal.

Aunque tiene pendientes en el tintero algunos proyectos profesionales, Laura León dejó ver que se dará un tiempo para cimentar su matrimonio y enfatizó la importancia de dedicarse tiempo a sí misma, especialmente después de una exitosa y extensa trayectoria profesional.

“Todavía faltan cosas por descubrir de una misma, porque te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un tiempecito. Me voy a casar”, expresó la estrella.

Don Jaime Valderraín falleció en 2013 a los 92 años y su hija le dedicó emotivas palabras; meses antes ella le había organizado una fiesta sorpresa (Foto: Archivo)

El misterioso e interesante novio de Laura León

“Me acaba de proponer matrimonio, creo que el tesoro se va a ir”, dijo Laura paralelamente a las cámaras del programa Hoy, ante las cuales expresó que aún no cuenta con una fecha aproximada del enlace.

“Todavía no he dicho exactamente cuándo... Sí, estoy muy querida y correspondida en todos los aspectos, estoy muy contenta”.

La nacida en Comalcalco, Tabasco, dijo que aunque vive una relación a distancia, se siente feliz de poder contar con la compañía de un hombre “muy interesante”.

"La Tesorito" está dispuesta a poner una pausa en su carrera pára cimentar las bases de su matrimonio (Foto: Instagram)

“Me gustan las personas con experiencia, como mi pareja. No nos vemos diario, él viene de vez en cuando, vive en Estados Unidos, es un hombre muy simpático, muy espléndido, me hace sentir feliz cuando estoy con él. Ya es un hombre mayor, pero qué lindo tener con quién platicar, conversar, su cultura, todo eso a mí me llama mucho la atención y estoy muy contenta. ¡Me voy a casar!”.

Estas declaraciones de “La Tesorito” han hecho eco entre sus fans, y aunque muchos la van a extrañar sobre los escenarios, también resaltan la importancia de encontrar un equilibrio entre la pasión por su trabajo y la vida personal.