¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 4 de marzo?

Desde el 9 de febrero Daniel Bisogno preocupó a los medios de comunicación y a sus allegados tras ser ingresado de emergencia al hospital por una infección pulmonar. A partir de entonces su condición de salud se ha mantenido delicada, sin embargo, en semanas recientes su estado ha mejorado al punto de que incluso Pati Chapoy y los conductores de Ventaneando han brindado palabras de tranquilidad a los televidentes.

Luego de que Bisogno fuera trasladado a un sanatorio, los médicos lo sometieron a un coma inducido para que pudiera ser intubado. Esto para que, con la respiración asistida, su recuperación fuera más oportuna y eficaz. Sin embargo, una nueva preocupación reinó entre todos aquellos que permanecieron pendientes, cuando se informó que el conductor habría sido despertado y puesto de dormir de nueva cuenta.

Daniel Bisogno lucha por su salud tras tres semanas en terapia intensiva

Daniel Bisogno permanece en terapia intensiva y su hermano Alex Bisogno ha permanecido a su lado desde su hospitalización.

A pesar de que todavía no existe fecha tentativa para su traslado a terapia intermedia, de cualquier forma sus compañeros del programa de espectáculos del cual es conductor, aseguraron que su estado de salud mejora constantemente y por el el momento se encuentra estable. “Daniel Bisogno está mucho mejor... va avanzando poquito a poquito”, dijeron.

Revelan que Daniel Bisogno se encuentra distanciado de su familia

Recientemente, en el programa de espectáculos transmitido por YouTube, Chisme No Like, afirmaron que Daniel Bisogno no tenía una buena relación con su familia, previo a su hospitalización. De acuerdo con dicha información, el distanciamiento habría sucedido por culpa de Pati Chapoy.

“Pati se encargó de separar a los hermanos. Siempre habló pestes de Alex y por eso Bisogno se separa un poco y por eso el círculo de Bisogno es nulo porque Pati lo separó de toda su gente”, dijo Javier Ceriani.

Por otro lado, el mencionado conductor también afirmó que, en caso de que su estado de salud se tornara trágico, su herencia sería perseguida por Cristina y su hermano.

“Que la mujer Cristina va a querer quedarse con toda la fortuna y su hermano también. Pati ha sido la que ha generado que sea un tipo solitario, que no sea unida a su familia”, concluyó.