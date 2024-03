Xóchitl Gálvez lanza reto contra Morena por crisis hídrica en la CDMX: “Échese un trago de esta agua”

Xóchitl Gálvez lanza reto contra Morena por crisis hídrica en Ciudad de México (@XochitlGalvez)

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, arremetió contra el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por la crisis hídrica y lanzó un reto contra la candidata presidencial de Morena, para comprobar que la calidad del agua que se suministra a los capitalinos es de mala calidad.

Durante su evento público en el Parque Bicentenario, en la CDMX, Gálvez Ruiz retó a la candidata presidencial del oficialismo para que dé un trago al agua que venden las pipas que abastecen a los capitalinos que han tenido complicaciones para recibir el líquido vital en sus casas de manera continua.

“Le voy a hacer un reto a la jefa de gobierno, la voy a invitar a que se eche un trago de esta agua de la pipa. Ojalá me acepte el reto porque está dañando la salud de los ciudadanos en la Ciudad de México, ojalá la jefa de Gobierno entienda que el agua que le suministra a los nuestros habitantes es de mala calidad y escasa”, dijo durante el evento la exsenadora.

Xóchitl Gálvez acompaña a Santiago Taboada en evento público de la Ciudad de México (@kenialopezr)

Mientras sostenía una botella de agua, que dijo le habían surtido de una pipa, mencionó las sustancias que contiene el líquido y que dijo es el motivo porque no es apta para el consumo humano. “El agua que hay es de mala calidad, el agua que hay contiene sustancias que no la hacen apta para el consumo humano tiene materia orgánica, tiene nitrógeno amoniacal y tiene magnesio”, sentenció Gálvez Ruiz.

En tanto, manifestó su apoyo al candidato por la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, pues en caso de que ambos ganen el cargo de elección popular por el que compiten lo apoyará para cumplir sus proyectos y que el agua que se suministra en la CDMX sea tratada para evitar la presencia de las sustancias antes descritas.

La capital vive un momento crítico de desabasto de agua. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, criticó que en los seis años de gobierno, supuestamente se redujo el presupuesto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que no priorizaron la reparación de fugas en la red de suministro del agua en la capital del país.

“En el tema del agua no hicieron nada, nada, tuvieron seis años, y saben qué hicieron, bajarle los recursos a la Conagua, en seis años no invirtieron en reparar fugas, no solo te voy a apoyar con todos los proyectos que tienes (Santiago Taboada), vamos a hacer de la Ciudad de México una ciudad que trate el 100% del agua residual como lo hace la ciudad de Los Ángeles, como lo hace Singapur, podemos tratar el 100% del agua y volverla potable, existe la tecnología y aquí enfrente tienen a una de las mujeres que más le entiende al ciclo del agua”, aseguró la candidata a la presidencia de México.

Esta no es la primera vez que Xóchitl Gálvez lanza un reto a la candidata presidencial, pues en anteriores ocasiones desafió a Sheinbaum para que se posicionara al respecto de una polémica o para que debatan, sin embargo, no ha logrado que públicamente responda la candidata del oficialismo.