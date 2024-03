Bárbara de Regil exhibe acoso de importante productor de televisión: “Se me aventó a los besos”

Bárbara de Regil dividió comentarios en Instagram, donde publicó una rutina para tonificar los glúteos que fue calificada como "demasiado vulgar" por varios usuarios. Crédito: @barbaraderegil

El Día Internacional de la Mujer es un recordatorio de las desigualdades, retos y problemas a los que a diario se enfrentan millones de mujeres, y que siguen siendo pendientes para muchas sociedades. En la víspera del 8 de marzo, Bárbara de Regil apuntó los reflectores a un problema arraigado en la industria de la farándula: el acoso hacia las mujeres. En un encuentro con la prensa, la protagonista de Rosario Tijeras y Lalola habló de un incidente con un famoso productor de televisión, experiencia que marcó su vida en su momento.

A más de una década de su debut en televisión, la también influencer reconoció que durante sus primeros años en la industria vivió experiencias complicadas que la hicieron sentirse vulnerable: “Por ser mujer, me he sentido como expuesta con algún productor, por ahí, en algún momento, hace muchos años, que sí dije: ‘¡Qué canijo hombre!’... Se me aventó a los besos, nada más… y casado”.

Como ocurre en esos casos, negarse a los deseos del productor derivó que quedará al margen del proyecto: “Me eché para atrás y dije: ‘¿qué está pasando?’, y me fui, ya no me contrataron. Yo, en ese momento, no sé por qué no le metí uno (golpe)”.

Su testimonio centró la atención en la identidad del productor. Al ser cuestionada sobre si revelaría el nombre de su acosador, como en el pasado reciente lo han otras actrices, De Regil fue tajante: “Jamás lo haría público porque es muy famoso”.

Bárbara de Regil y su hija Mar han sido blanco de ataques e intento de cancelaciones en redes sociales. (Instagram)

Bárbara de Regil cuestiona la falta de sororidad de las mujeres

Su rol protagónico en éxitos como Rosario Tijeras y Así en el barrio como en el cielo, sumado a su invención como una celebridad de internet, han hecho que Bárbara de Regil tenga un peso en la industria del entretenimiento y su voz haga eco. Sin embargo, la fama incluye un peaje y, en su caso, este ha sido la crítica constante de un grupo de internautas que cuestionan cada palabra que dice en redes sociales.

En ese sentido, también puso sobre la mesa otro aspecto relevante en relación con el 8 de marzo: la sororidad. Entendido como la amistad y solidaridad entre mujeres en la lucha por el empoderamiento, Bárbara de Regil afirmó que no comprende por qué muchas de las personas que la atacan son precisamente mujeres: “Es muy difícil, la verdad muchas veces el peor enemigo de una mujer es otra mujer caray, me ha costado aceptar eso, pero mis peores enemigos han sido las mujeres, no hombres, parece que el punto es destruirnos y no”, finalizó.

Actualmente, De Regil compagina los roles de influencer y de actriz. En febrero pasado estrenó Lalola, serie de la plataforma Vix + que también puede verse en Prime Video, cuya primera temporada ha tenido una recepción positiva de parte del público.