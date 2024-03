Quién es Selene Montserrat Figueroa Herrera, la exreina de belleza que se convirtió en árbitra profesional

Selene Figueroa, la exreina de belleza que se convirtió en árbitro Crédito: IG/@selenefigueroamx

Selene Figueroa pasó de ser una reina de belleza en Durango a intentar dirigir como silbante un partido de futbol de la Liga Mx, siendo un deporte que le apasiona y el cual practico durante sus años como estudiante, ahora se ha convertido en tendencia por su historia.

Te puede interesar: Comisión Disciplinaria abre investigación contra Cruz Azul Femenil Sub-19 por gritos homofóbicos

La exreina de belleza ha compartido mediante sus redes sociales cómo ha sido su crecimiento como silbante, situación que sin duda llamó la atención de sus seguidores, quienes esperan poder verla en algún momento dirigiendo en la primera división mexicana.

Su vida se ha encontrada ligada al futbol, pero también tiene otros hobbies en los que incluso ya ha podido ganar certámenes, teniendo tiempo para todo, ya que incluso ha tenido una preparación profesional que le ha permitido incluso estudiar una maestría.

Selene Figueroa, de reina de belleza a silbante

Selene Monserrat Figueroa Herrera nació en Durango, sus estudios los realizo en la Universidad Juárez del Estado de Durango, en donde fue jugadora del representativo de futbol mientras estudiaba la maestría, siendo una de las destacadas dentro de la plantilla y logrando terminar la licenciatura en Administración de Empresas.

Selene Figueroa, la exreina de belleza que se convirtió en árbitro Crédito: IG/@selenefigueroamx

Participó en el concurso para ser reina de belleza de Canatlán 2022-23, en donde terminó ganando y llevándose el banderín de la Reina Canatlán, para después comenzar su carrera como árbitra. Su preparación le permitió debutar en las Ligas Menores de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), presentándose como asistente 2, puesto que sigue desempeñando hasta el momento.

Te puede interesar: Comisión de Arbitraje revela audios del VAR en penal NO marcado sobre Alejandro Zendejas

El árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz fue parte fundamental para que pudiera acercarse al mundo del arbitraje, ya que vio en ella las condiciones necesarias para poder destacar. Aunque no ha podido llegar a la Primera División en ninguna de las dos categorías, sí ha podido tener participación en partidos de Tercera División, en la Sub-19 Femenil, Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Liga Premier.

Selene Figueroa siempre ha mostrado su intención de ser árbitra central, sin embargo, tiene claro el reto y la preparación que esto implica, por lo que siempre busca prepararse de la mejor manera para conseguirlo. “Es algo difícil, no pensé que fuera tan complicado. Mucha exigencia física, de reglas de juego, es estudiar bastante. Se me está acabando el tiempo dentro del futbol universitario y la verdad es algo que me apasiona, me encanta el futbol, y si puedo conseguir una manera de vivir a través de él, qué mejor que ser árbitro”, compartió con un medio local.

Te puede interesar: América derrota a Cruz Azul en el Clásico Joven con gol de Julián Quiñones

Es mediante su cuenta de Instagram como la árbitra asistente ha ido compartiendo parte de su vida personal y su preparación profesional, contando con más de 48 mil seguidores hasta el momento.