Hilda Tenorio, la torera mexicana, explica la importancia de esta especie y defiende la fiesta taurina

La torera michoacana destacó la importancia de la fiesta brava. (Ilustración: Jovani Pérez)

Hilda Tenorio, reconocida como la primera mujer en tomar la alternativa en la Monumental Plaza México, volvió al enigmático lugar el pasado viernes 9 de febrero para ser una de las tres mujeres toreras para protagonizar la tercera fiesta taurina tras la reapertura de las corridas de toros en la Ciudad de México.

En entrevista con Infobae México, la michoacana de 37 años de edad nos platicó sobre su sentir al volver a la plaza México, y sobre todo la importancia del toro de lidia, tras los acontecimientos de las manifestaciones por los eventos taurinos.

“Me siento feliz, no estaba en mis planes volver a Plaza México tan pronto, pero cuando la empresa me llamó, fue la verdad mucha felicidad, pero afrontada de compromiso, porque era realmente una bendición que muchos toreros esperan regresar a ese magnífico escenario”, contó.

Sufrió una fuerte cornada en 2019, a la cual sobrevivió. (Cortesía Hilda Tenorio)

“Era la 17 vez que iba a torear en Plaza México después de un año y medio dos años que estuvo en la plaza cerrada, pues es importantísimo que vuelvan las corridas de toros a la ciudad de México, la catedral del toreo es la plaza más grande del mundo y la más importante de América y qué bonito que la empresa haya hecho las cosas bien para que la gente pueda volver a disfrutar las corridas”, platicó.

La matadora michoacana muestra su sentir en regresar a la Plaza México Crédito: Jesús Flores Beltrán

Cabe recordar que Hilda Tenorio, ha sido una de las tantas toreras que desgraciadamente estuvo a punto de perder la vida tras sufrir una fuerte cornada en el rostro en mayo de 2019; por lo que la matadora contó cómo ha sido para ella seguir adelante en su profesión que tanta ama.

Hilda Tenorio en sus inicios como matadora. (Cortesía Hilda Tenorio)

“Sufrí un parón muy fuerte en mi carrera con esa cornada, ha sido muy difícil recuperarme, no solamente de lo psicológico; sin embargo, gracias a la cuenta logré volver a presentarse en Plaza México. Esta vez en seis años había tenido la oportunidad de pararme delante de un toro en tres ocasiones que fue, pues la reaparición 21 de octubre fue la última, previo a Plaza México entonces más que nada ese parón fue muy muy difícil y no es lo mismo torear becerras en el campo que pararte delante de un toro. La Hilda actual trata de vencer mentalmente todas las adversidades, no suplir el no estar toreando y por eso volví”, detalló.

La matadora michoacana aseguró que fue muy dificil regresar a torear Crédito: Jesús Flores Beltrán

Sobre los hechos actuales, en donde miles de personas salen a las calles en que se acabe la tauromaquia, Hilda Tenorio defendió la fiesta taurina explicando a detalle la importancia de que la gente sepa cómo es la vida de un toro y sobre todo de que haya corridas.

La mujer destacó su regreso a la Plaza México a inicios de febrero de este 2024. (Cortesía Hilda Tenorio)

“Actualmente, vemos en la sociedad una desinformación, muchas cosas, por qué la gente se cree todo lo que ve y lee en redes sociales. Encontramos mil cosas erróneas de la fiesta de los toros, y lo importante es que el mundo sepa todo lo que conlleva la vida del toro de Lidia y las ganaderías; cómo se le trata, cómo vive, el cual vive como un rey durante cuatro años, para poder ir a la plaza a pelear por 20 minutos, ya que es su naturaleza, que es brava. El animal es bravo por naturaleza, no se le hace enojar, no se le provoca, es su hábitat natural, si te encuentras un toro de lidia solo te va a atacar si te encuentras un toro en Málaga, pues no, porque su naturaleza le marca más bien reunirse con su manada, pero aun así están en la defensiva, no te puedes acercar y acariciarlo. Entonces hay que ver esa manera que la gente ataca a la fiesta de los toros, que conozca el espectáculo taurino y que sean conscientes que si no existieran las corridas de toros, no existiría el toro de lidia”, explicó.

La matadora pide a la gente que conozca más sobre el toro de lidia. Crédito: Jesús Flores Beltrán

“En alguna ocasión escuché un comentario del matador de Enrique Ponce y tenía toda la razón nombra un país donde no exista la fiesta de toros; por ejemplo, en Estados Unidos que hay corridas incluidas y crían el toro de lidia muy muy poquito, pero vamos en México hay la fiesta de los toros y secretos de ella, pero fuera de estas naciones como en Rusia no encontramos toros de Lidia, entonces que sean conscientes que ellos al pedir la extensión de las corridas de toros, estos pseudo animalistas, lo que realmente están pidiendo es la extinción del animal. Los verdaderos animalistas son los ganaderos de toros de lidia, los toreros, los empresarios que organizan festejos, eso es lo que hay que hacer hincapié a los antitaurinos”, explicó.

La matadora explicó sobre la vida que lleva el toro de lidía y la importancia de la fiesta brava Crédito: Jesús Flores Beltrán

Por último, Lidia Tenorio aseguró que hay muchos ambientalistas que tratan de engañar a la gente con el tema de los toros, sin saber que el verdadero propósito de los antitaurinos es que se extinga el toro de Lidia.

Tenorio comentó a detalle la vida de un toro de lidia y la crueldad que viven en los rastros Crédito: Jesús Flores Beltrán

“Y es muy feo que por su desconocimiento, por su ignorancia, quieran acabar con este animal tan bello que aparte eso, sin tocar el tema cultural y todo lo que abarca la fiesta de los toros, está el tema económico que también incluye la vida de un toro de lidia”, afirmó.