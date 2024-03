Sergio Mayer dice que arriesgó su vida para conocer a ‘La Barbie’, peligroso narco: “Dije ‘me van a desaparecer’”

Sergio Mayer relata cómo conoció a 'La Barbie'. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Sergio Mayer confesó que sintió miedo cuando conoció a ‘La Barbie’, el narcotraficante de Edgar Valdéz Villareal, al cual se acercó para obtener los derechos sobre su vida. Según lo relatado por el ex garibaldi, creyó que iba a perder la vida cuando lo pusieron al interior de una camioneta que lo llevaría hasta el encuentro.

“Arriesgué mi vida, y lo digo en mi libro, y trato de narrar lo que viví el momento en que me subí a la camioneta que me iba a acercar a este personaje. Trato de describir como se me fue el aire... me empezó a dar miedo, me empezó a sofocar, pensé que en esa camioneta hacían levantones, llevaban cadáveres y dije ‘me van a desaparecer’”, comentó.

De acuerdo con Mayer, su intención de buscar a ‘La Barbie’ era la de platicar con él y lograr obtener los derechos sobre su vida para producir una serie de televisión.

Sergio Mayer presentó su libro ante los medios. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

“Yo platico en este libro mi versión de cómo y por qué tuve el acercamiento con Edgar Valdéz Villarreal alias ‘La Barbie’... junto con Alexis Ayala produjimos ‘El Pantera’ que en su momento que fue una de las primeras narco-series, y que fue tan fuerte que Televisa después de las tres temporadas dijo ‘vamos a pararle tantito’, porque se hablaba de la relación con los políticos, el ejército y demás. Entonces para mí era importante tener ese acercamiento para lograr firmar los derechos de una serie con él”, afirmó.

Sin embargo, el acercamiento fue por demás peligroso para él. O al menos así lo sintió. Relató como sus ganas tan inmensas de tener los derechos para producir contenido eran más grandes que su miedo a perder la vida o desaparecer.

“Y todo por querer estar cerca de este personaje, el morbo y la fuerza de tener esa historia me llevó a arriesgar mi vida. Y cuando abrieron la puerta sentí una bocanada de oxígeno porque yo no sabía a dónde me llevaban. Es la primera vez que pensé que lo iba a conocer”, explicó.

Mayer se compara con Kate del Castillo

La frase con la que 'El Chapo' se presentó con Kate del Castillo (Infobae)

Por otro lado explicó que para los creativos es importante contar este tipo de historias. Realizó un paralelismo con Kate del Castillo, quien asegura que le sucedió lo mismo que a él, quien también tuvo esas ganas de tener los derechos de ciertos personajes.

“Los que producimos historias, nos encanta tener [estos derechos] le pasó a Kate del Castillo y eso no la hace cómplice nadie. Quizás algunos lo vean moralmente incorrecto, pero no es un ilegal y nunca hubo ninguna película, ninguna operación con ellos, simplemente era mi interés de producir”, concluyó.

El ex Garibaldi relató cómo fue conocer a uno de los capos más peligrosos de México. Crédito: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Sergio Mayer describió todo durante la presentación a los medios de la Ciudad de México de su libro Entre el infierno el éxito, un material escrito con el que cuenta su vida, pero sobre todo, en el que pretende relatar su versión de las muchas acusaciones que muchas voces han hecho en su contra. El ejemplar ya se encuentra a la venta en todas las librerías del país.