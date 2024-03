¿Qué datos debes tener actualizados para poder deducir impuestos ante el SAT?

Los contribuyentes deben estar al corriente en sus obligaciones fiscales (Freepik)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México desempeña un papel fundamental en el sistema fiscal del país, siendo la entidad encargada de administrar y controlar los ingresos tributarios.

Te puede interesar: ¿Quiénes pueden presentar su declaración anual ante el SAT en ceros?

Estar bien con el SAT no solo es una obligación legal, sino que también implica una serie de beneficios tanto para los contribuyentes como para el desarrollo económico del país.

Mantener una relación adecuada con el SAT garantiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que contribuye a la estabilidad y transparencia del sistema tributario.

Te puede interesar: SAT: ¿Quiénes SÍ están obligados a presentar la declaración anual?

Por otro lado, el cumplimiento tributario es clave para evitar sanciones y multas, lo que puede afectar negativamente la situación financiera y reputacional de los contribuyentes. Estar al día con el SAT también facilita la gestión empresarial y la toma de decisiones, al proporcionar información clara y confiable sobre la situación fiscal de una persona o empresa.

¿Qué se debe cumplir para deducir impuestos?

Los usuarios debieron actualizar sus datos fiscales antes del 15 de febrero (Foto: Jovani Pérez/Infobae México)

La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló que los clientes de las instituciones financieras del país, debían actualizar sus datos fiscales antes del 15 de febrero.

Te puede interesar: ¿Cuántos años le puedo reclamar al SAT para que me haga mi devolución de impuestos?

Advierten que aquellos que no realicen esta actualización enfrentarán complicaciones al presentar sus declaraciones anuales ante el SAT y al intentar deducir impuestos.

Desde hace varios meses, los bancos mexicanos han implementado campañas de difusión en diversos medios, incluyendo redes sociales y aplicaciones móviles, para que los clientes verifiquen y mantengan actualizados sus datos fiscales. Esta medida busca asegurar que la información coincida con los registros del banco y cumpla con los nuevos requisitos para la generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0 y 2.0.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la ABM, Julio Carranza, advirtió que si la información no es completa o no coincide, la constancia no será válida y no podrá utilizarse para deducir impuestos.

Según Carranza, los clientes pueden actualizar su información en diversos canales, como sucursales bancarias, banca por internet, aplicaciones móviles y vía telefónica.

Datos para actualizarte

Los datos clave que deben coincidir son el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio fiscal, Código Postal y régimen fiscal. Además, se resaltó que el proceso es rápido y sencillo, pudiéndose realizar en menos de dos minutos a través del buzón tributario en línea.

Aunque la ABM no proporcionó detalles específicos sobre cuántas personas han actualizado sus datos fiscales hasta el momento, se informa que los bancos intensificaron las campañas informativas desde diciembre del año pasado. La preocupación de las instituciones financieras radica en garantizar que sus clientes cumplan con los requisitos del SAT y eviten complicaciones en sus obligaciones tributarias.