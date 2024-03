Madre de la niña de 4 años que fue abusada sexualmente denuncia desaparición de pruebas Crédito: Claroscuro

Victoria Figueiras, madre de la niña de 4 años fue víctima de abuso sexual, acusó que la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fue manipulada.

La mujer aseguró que desaparecieron pruebas, entre ellas un video en el que su hija señaló a su tío, Alejandro “N”, como su agresor.

“Yo me doy a la tarea de estar integrando videos que me quitaron. Es parte de la actuación del Ministerio Público, sobre todo los videos en los que la niña nos confiesa tanto al padre como a mí, eso fue lo que a mí me desaparecen”, declaró en conferencia de prensa este 29 de febrero.

Figuerias adelantó que presentará denuncias en contra del personal de la FGJEM por manipulación de la carpeta de investigación.

Victoria Figueiras reiteró que apelará la sentencia del presunto abusador sexual de su hija de 4 años Foto: iStock

También reiteró que apelará la sentencia del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió al presunto agresor sexual luego de que la menor no pudiera detallar la fecha y lugar en que fue agredida.

Esto tras reunirse con José Luis Cervantes, fiscal General de Justicia del Estado de México, en las oficinas centrales de la Fiscalía mexiquense en Toluca.

Poder Judicial de Edomex justificó absolución de presunto abusador sexual

El caso tomó relevancia tras la difusión de un video en el que se puede escuchar al juez dictar la absolución de Alejandro “N”, tío de la víctima, por falta de pruebas que acrediten cuándo y dónde ocurrió la agresión sexual.

“Desde lugo que le creí en el tema del tocamiento, su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario”, declaró Martínez Vitela.

El Periférico Norte fue bloqueado por manifestantes inconformes con la liberación de un presunto agresor sexual Crédito: X/@DRC_Vialidad

En respuesta el Poder Judicial del Estado de México emitió un posicionamiento en el que justificó la decisión del juez bajo el argumento de que no hubo medios de prueba para reconstruir cada hecho y circunstancia aseverada, que únicamente en una de cuatro pruebas periciales en materia psicológica se refieren indicadores de violencia sexual, que los abuelos de la víctima aseguraron que estuvieron con ella en el lapso en que ocurrió el presunto abuso y que el acusado comprobó que estaba con su esposa e hija.

Inconforme con la sentencia y por la postura del Poder Judicial, Victoria Figueiras e integrantes la asociación civil Hermanas Libres bloquearon Periférico Norte en Naucalpan, Estado de México el pasado 27 de febrero.

Después de más de 4 horas de bloqueo Figueiras llegó a un acuerdo con representantes del Poder Judicial mexiquense.

Un día más tarde, la madre de la víctima entró en detalles sobre lo acordado con Edna Escalante Ramírez, consejera de la Judicatura. Asimismo, confirmó que el comunicado en que se justificaba la postura del juez fue eliminado.

“Se están comprometiendo a llevar una apelación imparcial, en donde lo único que se está pidiendo es que haya transparencia, que revisen a detalle esta apelación, en donde incluso a checar por contraloría interna el actuar de los jueves”, expresó en un encuentro con medios de comunicación.

AMLO y Delfina Gómez se pronuncia sobre caso de abuso sexual en Edomex

Pese a que Victoria Figuerias logró un acuerdo con el Poder Judicial, éste no escapó a las críticas, incluida la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El mandatario federal criticó al juez que absolvió al presunto abusador sexual. Desde su conferencia de prensa sentenció: “Lo acabamos de ver con este juez, lo de la niña, esa es la mentalidad. No fue a la hora que dice la investigación...eso lo vivimos todos los días”.

Por su parte, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, exhortó al Poder Judicial a generar las condiciones para dar atención integral a las víctimas y garantizar que tengan acceso a la justicia, en especial cuando se trata