Mujer mexicana explica la razón por la que le canta a los ex novios de sus seguidores

Viviann Baeza es una influencer que lleva serenata a los exnovios y exnovias de sus seguidores. (Foto por: Ricardo Díaz)

Viviann Baeza es una mujer y cantante profesional mexicana que no sólo se dedica a publicar canciones originales y covers dentro de sus redes sociales, sino que también se dio a la tarea de llevar serenata a las ex novias y ex novios, así como a las actuales parejas, de sus seguidores viviendo algunos conmovedores momentos, pero también algunos incómodos.

Si bien este tipo de contenido hizo que se volviera viral dentro de las plataformas digitales, principalmente en TikTok, ella también se dedica a compartir algunas canciones con músicos que trabajan en las calles de diferentes ciudades de México para darlos a conocer dentro de su grupo de fans.

Aunque para algunos esto pudiera ser extraño, Viviann Baeza tiene una razón por la que interpreta canciones dedicadas a los ex de sus seguidores a través de un teléfono celular. En una breve entrevista con Infobae México, la influencer aseguró que, a pesar de que ya no cree en el amor, le canta a otros para que se enamoren o expresen aquello que no pueden decir, esto fue lo que dijo:

Viviann Baeza también es cantante profesional y es conocida dentro de las redes sociales. (Foto por: Ricardo Díaz/Infobae)

“Todo inició con la llamada de una amiga que quería que le regalara serenata a su ex novio, de ahí surgió la idea, a partir de ese momento me llegaron muchos mensajes de peticiones similares, recién empecé y ya me ha tocado ver rupturas, reconciliaciones y hasta declaraciones de amor, ha sido muy divertido”.

Viviann Baeza dijo que debido al “corazón roto” que tiene es que prefiere cantarle al desamor y no al enamoramiento o romances cuando se encuentran en sus mejores etapas pues es un tema del que no quiere saber.

Cuáles son las condiciones para que la cantante profesional “lleve” serenata a las ex parejas

Viviann Baeza, como se mencionaba anteriormente, es una cantautora profesional e influencer que se dedica a llevarle serenata a los ex novios siempre y cuando los interesados o afortunados que encuentra en la calle cumplan una condición.

La mujer pide ciertas condiciones para realizar la "serenata" (TikTok: viviannbaeza)

El único requisito que ella pide para llegar a este objetivo es que la sigas en alguna de sus múltiples redes sociales y listo, tu ex pareja podrá recibir una linda serenata, pero bajo tu propio riesgo asumiendo cualquier desenlace.