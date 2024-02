¿La eTA servirá para entrar a Canadá si no tengo visa?

Necesitas crear un usuario para realizar el proceso de visado.

En un esfuerzo por fortalecer las conexiones entre Canadá y México, así como asegurar la integridad del sistema de inmigración, el Gobierno de Canadá ha anunciado ajustes en los requisitos de viaje para los ciudadanos mexicanos. A partir del 29 de febrero a las 11:30 p.m. (tiempo de la CDMX), se implementará una nueva política que permitirá a los ciudadanos mexicanos, bajo ciertas condiciones, solicitar una autorización de viaje electrónica (eTA).

Los ciudadanos mexicanos poseedores de una visa estadounidense de no inmigrante válida o que hayan obtenido una visa canadiense en los últimos 10 años, podrán optar por la eTA al viajar por vía aérea con un pasaporte mexicano.

Este cambio, que se dirige principalmente a los viajeros frecuentes, busca preservar la movilidad de cientos de miles de ciudadanos mexicanos sin comprometer los sistemas de inmigración y asilo de Canadá que han generado una relación amistosa entre ambas naciones durante los últimos 10 años.

Permisos de Trabajo y Estudio

Los procesos para solicitar permisos de trabajo o estudio en Canadá no experimentarán cambios. Los ciudadanos mexicanos continuarán teniendo acceso a una amplia gama de vías laborales y programas educativos, incluyendo el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales y el Programa de Movilidad Internacional.

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Canadá con permisos de trabajo o estudio válidos podrán hacer uso de la eTA existente, siempre y cuando sea válida. Aquellos que se encuentren actualmente en Canadá con la eTA pueden permanecer en el país hasta que expire su permiso, generalmente seis meses después de su llegada. Sin embargo, para regresar a Canadá después de salir, deberán solicitar una nueva visa o eTA, según corresponda.

En cambio, los visitantes temporales, como turistas y visitantes de negocios, que posean una eTA o cuya solicitud esté en curso antes de las 11:30 p.m., hora de México, del 29 de febrero de 2024, deberán ajustarse a las nuevas reglas. Será necesario solicitar y obtener una nueva eTA bajo las nuevas disposiciones o, si no son elegibles, una visa de visitante.

Es imprescindible viajar con el pasaporte usado al solicitar la eTA y, si aplica, llevar consigo el permiso de trabajo o estudio. Asimismo, se recomienda tener a mano una copia impresa y digital de la confirmación de la eTA para reducir los inconvenientes.

Los mexicanos que tenían planeado viajar al país del norte de América deberán revisar nuevamente los requisitos para su visita. Foto: Especial

¿Cuáles son los costos para Visas de Visitante?

Una visa de visitante, necesaria para aquellos no elegibles para la eTA, tiene un costo de 100 dólares canadienses, más posibles gastos adicionales como la recolección de datos biométricos. Generalmente, Canadá emite visas de múltiples entradas válidas por hasta 10 años.

Para quienes necesitan viajar pronto, es vital detallar en la solicitud el motivo urgente de su viaje, aunque no hay garantías de procesamiento acelerado. En caso de no poder obtener la visa a tiempo, se aconseja ajustar los planes de viaje, ya que no se prevén reembolsos por gastos de viaje perdidos.

Estos ajustes responden a la necesidad de equilibrar la movilidad entre ambos países con una gestión migratoria efectiva, reafirmando así el compromiso continuo de Canadá y México por mantener una asociación profunda, positiva y constructiva.