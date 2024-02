¿El Cártel de Sinaloa entierra a migrantes en el desierto para extorsionar a sus familiares?

¿Cártel de Sinaloa extorsiona a migrantes? (Infobae)

Aníbal, un migrante de origen hondureño, concedió una entrevista para Milenio, en la que recordó la vez que el Cártel de Sinaloa lo retuvo en su intento de cruzar a Estados Unidos, esto a través del desierto de Sonora, lo que le provocó daños irreversibles.

El joven que vivía a las orillas de Valle, en Honduras, mencionó que mientras lo tenían secuestrado se le resecó tanto el cuerpo, que llegó a tener daños irreversibles, de los cuales no especificó.

De los daños superficiales que cuenta, es que se tiene que comprar una crema especial para su piel que quedó completamente dañada por ser expuesto al sol por mucho tiempo, además de que su cabello quedó opaco, las uñas quebradizas, además de que por las noches se despierta con una sed de náufrago, al tener pesadillas de lo vivido en aquel lugar.

ARCHIVO - Migrantes que cruzaron el rio Bravo (o Grande) y entraron sin autorización a Estados Unidos desde México forman una fila para ser procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. el 23 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay, archivo)

De acuerdo con datos del medio que lo entrevistó, Aníbal estuvo junto con otros 20 migrantes, de quienes no se revelaron identidades por miedo a represalias.

“Me regresan los sueños y me veo amarrado a la cama de esa casa: se me imagina que estoy ahí otra vez medio muerto y se ríen de mí. Escucho clarito cómo los señores tiran agua al piso y me dicen ‘ay, se nos cayó tu parte, mala suerte’”, relató en la entrevista para Milenio.

Aníbal actualmente reside en Gila, Arizona, desde donde mandó un mensaje a todos sus paisanos y personas que buscan el sueño americano al cruzar por las rutas que controla el Cártel de Sinaloa, que tengan mucho cuidado, debido a que la organización se dedica a secuestros masivos, con el fin de conseguir recursos de sus familiares.

Con el fin de comprobar la veracidad de sus palabras mostró imágenes de las lesiones durante su secuestro, así como los comprobantes de los pagos que sus familiares hicieron para rescatarlo.

‘Los Chapitos’ estarían detrás de los secuestros a migrantes

Tras detener el tráfico de fentanilo a Estados Unidos debido a la detención de Ovidio Guzmán y extradición a Estados Unidos a mediados de septiembre del 2023, ‘Los Chapitos’ estarían detrás del secuestro masivo de migrantes, debido a que el negocio que detuvieron los hicieron tener pérdidas de más de mil millones de dólares anuales, por lo que habrían buscado otras fuentes de ingreso.

De acuerdo con el think tank Insight Crime, perpetran el secuestro masivo saqueando dos veces a quien contrata el servicio de traslado en la frontera, al cobrarle entre 5 y 13 mil pesos en llevarlos, ya para liberarlos les cobran otra cantidad a su familiares, modalidad que se le conoce como ‘Coyotaje’.