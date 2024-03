AMLO pedirá al INE una lista para conocer qué es lo que puede o no decir durante las campañas

El presidente anunció la petición que hará al INE (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que pedirá al Instituto Nacional Electoral (INE) una lista de qué puede y no decir durante el proceso de campañas, es decir, a partir del viernes 1º de marzo y hasta el domingo 2 de junio, para no vulnerar la elección.

Durante su visita a Cancún, Quintana Roo, el mandatario mexicano pidió ayuda a la prensa para que en la conferencia matutina del viernes preparen colectivamente una lista con las palabras o frases que posiblemente se encuentre imposibilitado para emitir en el periodo electoral.

“Todo eso se lo voy a preguntar ahora a los del INE (...), ayúdenme ustedes (la prensa) mañana, ayúdenme, vamos a hacer la lista ahí, sí, colectiva: qué se puede y qué no se puede”, refirió ante los cuestionamientos de la prensa que se dio cita en el evento que encabezó el jueves 29 de febrero.

Ante la duda sobre si es formal emitir una solicitud a la autoridad electoral por medio de la conferencia matutina, el político tabasqueño refirió que no hay otro lugar más formal que ése, debido a que él ha sido multado y acreedor a medidas cautelares por dichos en ese mismo espacio.

Sin embargo, también sentenció que como cabeza del Estado mexicano ha decidido autocensurarse, antes de que vuelva a ser multado por las palabras, frases o temas que pueda decir durante la parte más importante del proceso electoral, por lo que aseguró que hará una especie de taller en donde todos los presentes den a conocer qué puede y no decirse.

Finalmente, refirió que su decisión está basada en evitar que el instituto o sus adversarios políticos actúan como la inquisición con cada posicionamiento que emite, pues aseguró que los ha notado “muy sensibles” y, adelantó, no quiere darles ningún motivo.

“Pero qué más formal puede ser la conferencia si por la conferencia es que nos juzgan, entonces mejor vamos a hacer un taller, sí, con las palabras, las frases, los temas. ¿Qué está prohibido? Vamos a actuar como nosotros antes de que ellos se manifiesten como inquisición, vamos nosotros a autocensurarnos, a ver qué se puede para no dar ningún motivo porque no sé qué tienen, los he notado últimamente muy sensibles”, concluyó con el tema.