Ricardo Casares reaparece en redes tras sufrir infarto

Estado de salud de Ricardo Casares. Crédito: Instagram, ricardocasares

Ricardo Casares sufrió un infarto minutos antes de que comenzara Venga la Alegría, por lo que sus compañeros del programa tuvieron que asistirlo y se generó preocupación entre sus seguidores.

Un día después, el presentador ya recobró la consciencia y publicó un mensaje para darle las gracias a los colegas que se preocuparon por él.

A través de sus historias de Instagram, Ricardo Casares escribió “Gracias” sobre una foto en gris azulado, por lo que podría interpretarse que se trata de algún elemento en su cuarto de hospital.

(Captura de pantalla Instagram/@ricardocasares)

Por el momento no se sabe cuándo saldrá del hospital, pero el padre de Ricardo Casares mencionó a Ventaneando que estaría dos días en terapia media y que probablemente podría continuar su recuperación a partir del fin de semana.

A pesar de que el mensaje de Ricardo Casares fue corto, es probable que muchos de sus admiradores se hayan sentido aliviados, pues había estado bajo sedación tras el procedimiento al que fue sometido y la historia en Instagram confirma que ya estuvo lo suficientemente bien como para hacer una publicación.

El querido colaborador de Venga la Alegría se encuentra fuera de peligro y su respuesta ante el tratamiento fue favorable, de acuerdo con lo que adelantó su padre:

“Tuvo un infarto producto de una arteria coronaria que se le tapó. le hicieron un procedimiento quirúrgico en el cual le implantaron un stent y los resultados son 100% positivos. Estará un par de días en la Unidad de cuidados cardíacos, pero el diagnóstico que nos da el cardiólogo es totalmente favorable”

Se sabe que el Ricardo Casares sufrió el infarto dos semanas después de haberse contagiado de Covid nuevamente, si se considera que en 2020 se dejó ver con un tanque de oxígeno durante la enfermedad, se podría deducir que el organismo del presentador tiene secuelas por este virus —que en inglés son conocidas como long covid—.

Durante su conversación con Ventaneando, el padre de Casares ya había aprovechado para darle las gracias a los compañeros de su hijo, quienes lo auxiliaron cuando presentó los síntomas del infarto. De acuerdo con lo que relató Pato Borghetti, Ricardo estuvo consciente y fue quien pidió llamar a una ambulancia.

“Venía llegando normal y él viene saliendo del foro, se cruza y pensé que se había tropezado porque se venía agarrando el pecho, se sienta ahí y me llamó la atención, enseguida me acerqué con él porque estaba como quejándose y le pregunté qué pasó. Me dijo ‘me duele el pecho, pero raro, me arde, me duele la mano’, era su mano derecha”, dijo su compañero.