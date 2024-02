De dónde salió el audio de “Exactamente, Jorge CEO Blogs” que se hizo viral en TikTok

El audio está empezando a hacerse viral (Imagen Ilustrativa Infobae)

TikTok pasó de ser una red social en la que se publicaban sólo bailes y tutoriales a ser un espacio de difusión de información, desahogo e incluso el lugar en el que se originan memes como el de saltando por Marta en su cumple.

En los últimos días ya empezó a viralizarse un audio de la influencer Karina Torres en el que dice:

“Exactamente, Jorge CEO Blogs, tienes toda tu boca llena de razón y tus pensamientos claros y decisivos, exactamente ese día Paola se quería sentir la muy mujer delante de un mayate y nos quiso humillar a mí y a Wendy”

Aunque la frase tiene un contexto muy anecdótico entre ella, Wendy Guevara y Paola Suárez —de Las perdidas—, el fragmento ya fue usado en todo tipo de contextos hasta convertirse en un meme, incluso hay TikToks explicando que no todos entienden la referencia aún.

El origen del audio fue el comentario de Jorge CEO Blogs, un usuario que se encontraba viendo una transmisión de Karina Torres en YouTube e interactuó con ella a través de comentarios, esto ocurrió en 2023.

La pregunta del famoso Jorge CEO Blogs fue: “Karina, buenas noches ¿Es cierto que hace años le jalaste el cabello a Paola por el Saturno y corriste hasta los oaxaquitas?”, en referencia a la vez en que Wendy Guevara y Karina Torres se sintieron humilladas por las críticas de Paola Suárez, así que le quitaron la peluca y se echaron a correr en un estacionamiento.

Karina Torres dio a entender que esta anécdota fue hace muchos años y que en realidad, ninguna de las tres le guarda rencor a las demás:

“Lo que hicimos rápidamente fue dejarla caminar, en cuanto se descuidó le quitamos la película y corrimos por todo el estacionamiento de Bodega, no nos importó dejarla en ridículo a ella porque a ella no le importó dejarnos en ridículo a nosotras, siempre nos aventaba. Eso ya es pasado, vivimos en otra época y ahora la mal hecha es ella”.

Muchos usuarios adoptaron la frase para hacer memes en TikTok y relatar todo tipo de situaciones en las que alguien está de acuerdo con otra persona. Estas son algunos de los memes que se pueden leer en esta red social de videos cortos:

“Cuando el compañero serio del trabajo me da la razón en algo y me toca motivarlo para que lo siga haciendo”, “Cuando le digo a alguien ‘Exactamente, Jorge CEO Blogs’ y me dice ‘Qué?’”, entre otros. Aún es pronto para saber si este audio se convertirá en algo icónico por un largo periodo de tiempo o si será únicamente una tendencia de un par de semanas.