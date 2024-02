Mirrey se vuelve viral al insultar a influencer en plena calle: “No sabes quién soy pende..” | VIDEO

El influencer expuso a la persona prepotente. (TikTok @quienesjuan)

En muchas ocasiones, creadores de contenido salen a las calles para grabar videos con la gente y muchos se puedan ganar premios de las marcas que los patrocinan.

Muestra de ello, fue el influencer ‘Quién es Juan’, que al grabar un video recibió un fuerte insulto y amenaza por un sujeto prepotente adinerado que no quiso ser entrevistado por el tiktoker.

El video titulado “Me insulta un mirrey por existir”, se ve al tiktoker preguntando a diversa gente sobre que prefiere: “Un producto o dos cervezas” y darles una cortesía a jóvenes que se vestían bien; sin embargo, se llevó la sorpresa cuando vio a un sujeto caminando y al intentar interceptarlo éste lo insulto.

“Teníamos que grabar a jóvenes que se veían vestidos bien y todo. Al ver a un sujeto caminando a lo lejos y caminando bien “mirrey” y dije: ‘está excelente, va a quedar chido el video’, este me insulta”.

No me molestes pende%&

El influencer no podía creer la actitud del sujeto. (TikTok @quienesjuan)

Posteriormente, el creador de contenido con dos cervezas en la mano intenta interceptar al joven bien vestido, pero éste le contentó groseramente: “No me interesa, pendej@”. Al recibir el insulto, el tiktoker quedó perplejo ante el asombro de la actitud de la persona.

Sin embargo, las cosas no acabaron ahí, porqué el joven a quien se le iba a entrevistar regresó y volvió a arremeter contra el tiktoker: “No sabes quién soy imbécil”.

“Tarde o temprano sabía que esto iba a pasar, muchos amigos me lo advirtieron, pero ni modo paso, pero algo que quiero aclarar es que el video estuvo divertido, no es hate, y si el brother que me insultó lo ve, le invito una chela y ya”, aclaró el influencer ¿Quién es Juan?.

¿Qué es un mirrey?

Pablo Lyle ha trabajado en telenovelas de Televisa y en películas como "Mirreyes vs. Godínez" (Foto: Videocine)

“Mirrey” es un término coloquial que se usa en México para señalar a un joven que proviene de una familia adinerada y que lleva una vida de lujos, fiestas y excesos. El término es similar a la frase “fresa” que se refiere a una persona de actitud recatada, seria y en veces arrogante.

El mirrey es un sujeto egocéntrico y de escasa conciencia social. De clase acomodada y lujos especiales. Ellos se caracterizan porque hablan con términos en inglés, llevan una camisa abotonada hasta el medio tórax, presumen la marca de ropa que usan y tienen un estilo de vida “alocado”, desordenado y retador.