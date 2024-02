¿Cuánto tiempo podría pasar Peso Pluma en el centro de rehabilitación de Guadalajara?

El cantante mexicano Peso Pluma, en una fotografía de archivo. EFE/Kiko Huesca

Peso Pluma habría desaparecido de la escena pública recientemente debido a que estaría internado en un Centro de Rehabilitación en Guadalajara, Jalisco, según lo señalado por un paparazzi español que habló con la revista Quién.

Los rumores se incrementaron después de que la clínica 5 Lunas De Maluri aparentemente mostrara fotos del artista en el sitio y posteriormente las borrara. Es por esto que, aunque hasta el momento el equipo del cantante de Ella baila sola no ha dado ha conocer si efectivamente su representado está bajo tratamiento, la preocupación de los fans ha ido en incremento.

¿Cuánto tiempo podría pasar Peso Pluma en este lugar?

Infobae tuvo acceso al documento donde el centro de rehabilitación específica sus procedimientos y costos. Ahí, además de mencionar los planes alimenticios y de desintoxicación de los pacientes, también se puntualizan los tiempos de internamiento.

En este sentido, las personas ingresadas en 5 Lunas de Maluri tendrían que permanecer mínimo 6 meses en el lugar y un máximo de un año.

Peso Pluma entra a rehabilitación Credito:especial

El tiempo depende de “las necesidades de cada usuario y se buscan cubrir no sólo las necesidades primarias de alojamiento, alimento, sino también terapéuticas y espirituales diversificadas”.

¿Qué es ‘5 lunas de Maluri’ y cuáles son sus métodos de desintoxicación?

Aunque no está confirmado que el famosos se encuentre en este lugar, el gran interés y preocupación de sus fans por saber más sobre ha generado que 5 lunas de Maluri sea uno de los temas en tendencia en redes sociales.

Es un centro de rehabilitación y desintoxicación que busca ayudar a personas con problemas de abuso de alcohol, drogas y fármacos además de enfermedades emocionales, utilizando una metodología mixta conformado por un equipo multidisciplinario, además ofrecemos desintoxicación vía intravenosa para ayudar a la depuración de sustancias toxicas en el organismo y suministramos vitaminas para ayudar a normalizar las funciones del organismo.

Una buena alimentación, ejercicio de fortalecimiento cardiovascular, atención médica o especializada, así como actividades de reintegración social son parte del método de desintoxicación que promueve esta clínica.

Tras la ruptura sentimental y la cancelación de su presentación en Viña Del Mar 2024, aseguran que ‘Doble P’ estaría viviendo uno de sus peores momentos Crédito: Facebook/ 5 Lunas De Maluri

“Para continuar con los principios de desintoxicación y fortalecimiento del organismo, todos los días practican deporte, especialmente rutinas cardiovasculares y de resistencia muscular, buscando fortalecer no solo el cuerpo si no también los órganos más dañados por la adicción, tal como los pulmones y el corazón, de esta forma no solo se ejercitan y desintoxican, sino que además fomentamos hábitos más saludables”, se puede leer en la información proporcionada.

¿Qué terapias ofrece el centro de rehabilitación ‘5 lunas de Maluri’?

El establecimiento ofrece cuatro tipos de terapias: