Reportan que el papá de Daniel Bisogno también habría tenido complicaciones de salud

(Captura YouTube: Ventaneando)

La salud de Daniel Bisogno ha preocupado tanto a sus admiradores como a sus colegas en el programa Ventaneando, pues se sabe que enfrenta una infección en los pulmones y pasó al menos cinco días en terapia intensiva.

Te puede interesar: Daniel Bisogno está en terapia intensiva; Pati Chapoy actualiza su estado de salud: “No puede respirar por sí solo”

Tras el fallecimiento de Araceli Bisogno, madre del presentador, surgió un rumor sobre la posibilidad de que su padre también haya tenido alguna dificultad médica; sin embargo, la revista TVyNovelas no ofreció más detalles.

Por el momento no se ha confirmado o desmentido algo sobre el estado de salud del padre de Bisogno, pues el mismo colaborador de Pati Chapoy está en una situación delicada en el hospital. Además, realmente hay muy poca información sobre el progenitor del presentador de espectáculos.

Te puede interesar: Visita de la ex esposa de Daniel Bisogno al hospital donde se encuentra el conductor causa preocupación

A pesar de todo, se sabe que la relación entre Bisogno y su padre era de cercanía y fraternalidad, durante la juventud del presentador, Don Concepción —conocido también como Don Concho quería — que se dedicara a la Contaduría de la misma forma que él, pero nunca le interesó dicha disciplina.

Él es el papá de Daniel Bisogno (Twitter: @AztecaUno)

“Soy contador, pero de chismes”, llegó a decir Bisogno. También describe a su padre de esta forma:

Te puede interesar: ¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 21 de febrero?

“La relación con mi papá es maravillosa, siempre ha sido muy buena. Cuando era chavo, era muy exigente. Fue muy estricto, no me dejaba llegar después de las 2:00 de la mañana, no me dejaba quedar en la casa de nadie, sí era muy enérgico. Insistía mucho en que estudiara porque es profesionista”.

Por el momento la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, no ha emitido ninguna declaración sobre el estado de salud del padre de Bisogno.

De qué murió Araceli Bisogno

Este día la conductora de TV Azteca confirmó que la mamá de Daniel Bisogno se contagió de COVID en dos ocasiones, por lo que se debilitó muchísimo su salud al punto en que su organismo no pudo superar una infección generalizada.

Pati Chapoy se dijo empática con la situación que atraviesa Bisogno, por lo que externó que dar a conocer el deceso de su mamá fue algo muy difícil:

(Captura de pantalla/X@ChapoyPati)

“Es por eso que no hubiéramos querido dar esta lamentable noticia y hoy lo hacemos en espera de que la familia de Daniel pero sobre todo él mismo encuentren la fortaleza para superar este duro golpe”, se pudo leer en la cuenta oficial de la periodista de espectáculos.

Qué se sabe sobre Daniel Bisogno

El último reporte de salud del presentador —del 23 de febrero— señala que Bisogno ya tuvo una mejoría y que incluso ya habría recuperado la capacidad de respirar por sí mismo.