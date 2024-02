¿Qué pasó con los actores de El Diván de Valentina, la famosa serie infantil de Canal Once?

La familia Valdez Valdivia. (Canal Once)

“El Diván de Valentina” es una serie de televisión para niños y jóvenes, producida originalmente en México por Once TV, ahora conocida como Canal Once. La serie fue creada por María del Carmen Peña y Fernando Javier León Rodríguez, quienes buscaban explorar y discutir de manera abierta y sensible diversos temas relevantes para el público infantil y preadolescente, tales como la amistad, el divorcio, la muerte, el bullying, entre otros.

La trama sigue a Valentina Valdez Valdivia, una niña de nueve años con una gran imaginación, que cuenta sus problemas, preocupaciones y aventuras a los espectadores desde un diván conforme va creciendo.

La serie, lanzada en el año 2002 y concluida en 2004, contó con cuatro temporadas y un total de 59 episodios. Además de su éxito en México, “El Diván de Valentina” fue bien recibida en otros países de América Latina, aplaudida por su enfoque progresista y educativo hacia temas complejos y delicados desde la perspectiva infantil.

El Diván de Valentina se estrenó el 8 de mayo de 2002 por Canal Once (Foto: captura de pantalla /canalonce.mx)

En el aspecto actoral, “El Diván de Valentina” presentó un elenco compuesto mayoritariamente por jóvenes actores, siendo Irene Garibay quien interpretó al personaje principal. A su lado, otros actores, complementaron el reparto, ofreciendo actuaciones que lograron conectar emocionalmente con la audiencia.

La serie no solo se destaca por su contenido narrativo, sino también por su contribución a la discusión y manejo de temas psicológicos y sociales desde una edad temprana, promoviendo la salud mental y el bienestar emocional de los niños y adolescentes. “El Diván de Valentina” es recordada con cariño, considerada un punto de referencia en la televisión infantil y juvenil en México por su originalidad.

¿Qué pasó con el elenco?

Irene Garibay

Irene Garibay Sánchez. (IG)

Irene Garibay, reconocida por su papel de Valentina en televisión, ahora se dedica a la producción de cerveza artesanal en Tepoztlán, Morelos, y complementa su vida profesional impartiendo clases de yoga y estudiando los hongos, lejos de la actuación y la atención mediática que caracterizó sus primeros años. Tras enfrentar críticas y rumores sobre su vida personal en el auge de las redes sociales, Garibay optó por hacer su perfil más privado, buscando un cambio en su carrera y estilo de vida.

Después de su participación en la serie “El Diván de Valentina”, Irene tomó la decisión de continuar su formación académica y profesional fuera de los escenarios, viviendo en diversos países como Hong Kong, Argentina y Estados Unidos. Esta etapa en su vida estuvo marcada por comentarios y noticias falsas sobre supuestos problemas de drogadicción que la alejaron de la actuación, lo cual la impulsó a tomar distancia de la vida pública y enfocarse en sus estudios. Eventualmente, se inscribió en el Ringling College of Art and Design en Florida, con una beca para estudiar Artes Plásticas, demostrando que su verdadero interés nunca fue limitarse exclusivamente a la actuación.

Su introducción al mundo del espectáculo fue casi accidental, ya que su principal motivación al ingresar a “El Diván de Valentina” fue su admiración por Bizbirije y la oportunidad de convertirse en reportera. Fue esta casualidad la que la llevó a ganar el papel principal en la mencionada serie, sin embargo, su camino la guio hacia un ámbito distinto del arte y la educación.

Actualmente vive en Morelos y en su cuenta de Instagram comparte fragmentos de su vida y sus nuevos intereses, manteniendo un vínculo con el público, pero desde una perspectiva más personal y alejada de la televisión.

Erich Harrsch

Erich Harrsch. (X/@Ericharrsch)

El actor asumió el papel de Benito “Benny” Valdez Valdivia, hermano de Valentina. Similar a Irene Garibay, Erich se retiró de la actuación por completo. Optó por seguir una carrera en la aviación y entre sus intereses personales se incluyen la tauromaquia y el flamenco. Sólo está activo en Facebook, donde publica memes y realiza denuncias ciudadanas.

Hannah Recinas

Fran Recinas. (IG)

Interpretó a la hermana mayor de Valentina, Victoria “Vicky” Valdez Valdivia. Según su perfil de LinkedIn, tras su participación en la serie de Canal Once, continuó en el ámbito del entretenimiento pero enfocándose en la producción con Machete Producciones, adoptando el nombre de Fran Recinas. Ha contribuido en películas como “Año Bisiesto”, “La jaula de Oro”, “Museo” y “Chicuarotes”, entre otras. A través de sus redes sociales Fran Recinas comparte detalles de su vida diaria y fotografías de sus variados proyectos.

Irela de Villers

Irela de Villers. (IG)

Interpretó a Bertha Valdivia de Valdez, la mamá de Valentina. Ella se ha desempeñado más en el teatro, en obras como General y Las Partículas de Dios.

Dino García

Con 36 años de trayectoria en la actuación, ha cursado estudios en el CEA, NET, SET, aprendiendo de maestros de la talla de Julio Castillo, Héctor Mendoza, Ludwick Margules y Fernando Balzareti entre 1984 y 1988. Su carrera teatral es extensa, destacando su participación en obras como “Krisis”, dirigida por Sabina Berman; “De Película”, dirigida por Julio Castillo; “Que Comedias”, bajo la dirección de Julián Pastor; y “Cuatro Xxxx”, dirigida por Ari Telch, por citar algunos ejemplos. En 1990, la Agrupación de Periodistas Teatrales lo reconoció como Revelación Masculina por su actuación en “Atrapado Sin Salida”.

Su experiencia en el cine es notable, con apariciones en filmes como “Cómodas Mensualidades”, bajo la dirección de Julián Pastor; “Hasta Morir”, de Fernando Sariñana; “Cero Y Van Cuatro”, dirigida por Carlos Carrera; “Recién Cazado”, de Rene Bueno; y “El cumple de la abuela” y “La boda de la abuela”, ambas dirigidas por Javier Colinas.

En la pantalla chica, ha trabajado en producciones como “Nada Personal” de Argos para Azteca y “Los Sánchez” para TV Azteca. Además, ha participado en producciones para el show bar, incluyendo “Dino Y Su Sax”, “El Amateur” y “El Circo Humano”.

Como docente, ha impartido clases en instituciones de renombre como Telemundo en Miami, Florida, Televisa CEA y La madriguera, entre otras, ampliando así su influencia en el ámbito actoral.

Nelly Horsman

Nelly Horsman Clemente le dio voz a "Patty Bouvier", hermana de "Marge Simpson", durante las primeras quince temporadas del show (Foto: Archivo)

Nelly Horsman interpretó a Bertha Bonilla, conocida como “Mamaí”, y falleció a la edad de 88 años el 7 de noviembre de 2022. Inició su carrera en el ámbito artístico en los años 70 y, a lo largo de su extensa carrera, dejó huella con memorables actuaciones, siendo su aparición como “Carlota” en la serie de Televisa “Vecinos” una de sus últimas antes de retirarse en 2008.

Además, Horsman fue la voz de “Patty Bouvier”, hermana de “Marge Simpson” en “Los Simpson”, durante las primeras quince temporadas del aclamado show. Su talento también brilló en producciones televisivas como “Mujer, casos de la vida real”, junto a Eugenio Derbez en “XHDRBZ”, y en la telenovela “Arbolada”, años más tarde.

Nelly Horsman destacó en otros melodramas, incluidos “Corazón salvaje” (1993), “Salud, dinero y amor” (1997), “El privilegio de amar” (1998), y “Abrázame muy fuerte” (2000).

Su versatilidad se extendió al doblaje, donde prestó su voz para el personaje de la “abuela Yetta Rosenberg” en la versión doblada de “La niñera”.

Gisselle Kuri

Gisselle Kuri. (IG)

Giselle Kuri interpretó a Carla Camino, una niña que no se llevaba bien con Valentina. Actriz y creadora de contenido digital mexicana, ha ganado popularidad tanto por su trabajo en la actuación como por su presencia en plataformas de redes sociales, donde comparte aspectos de su vida, así como contenido de entretenimiento y estilo de vida. Sólo en Instagram suma más de 2 millones de seguidores.

Es conocida por sus papeles en series y películas, destacándose por su versatilidad y capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Entre sus trabajos más destacados se encuentra su participación en “Descontrol”, una serie de televisión.

Además de la actuación, Gisselle ha construido una sólida carrera como influencer gracias a su presencia en redes sociales, donde ha acumulado una significativa base de seguidores. Su contenido abarca desde la moda y el estilo de vida hasta aspectos más personales de su vida, lo que le ha permitido establecer una conexión auténtica con su audiencia.