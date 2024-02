AMLO pide que se investigue a YouTube tras eliminarle VIDEO en donde filtra datos de periodista de NYT: “Nos cepilló”

El presidente aseguró que lo volvería a hacer. Crédito: Jesús Avilés | Infobae México

El presidente Andrés Manuel López Obrador explotó en contra de la plataforma de videos YouTube, en la cual se transmite diariamente su Mañanera, por borrar la conferencia del pasado jueves 22 de febrero en la que él dio a conocer datos de la periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times.

Fue durante La Mañanera de este lunes que el presidente López Obrador habló nuevamente de la plataforma de videos YouTube y cómo esta decidió eliminar su conferencia, en un hecho que consideró no sólo se trata de un hecho “técnico”, sino también “político”.

Y es que el mandatario federal recordó que la plataforma le hizo saber que la eliminación de su mañanera es porque “infringe política de la comunidad”, pero señaló que este mismo criterio no se aplica con sus opositores.

“No es un asunto sólo técnico, es un asunto político. Porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios. Si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y al otro también, por qué no afectó las normas de la comunidad la periodista que hizo el reportaje en donde supuestamente yo recibí dinero del narcotráfico”, indicó el mandatario federal.

