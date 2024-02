Galilea Montijo: descubre sus tres tips infalibles de ‘belleza eterna’

Galilea Montijo tiene 50 años de edad. (Foto AP/John Locher)

Galilea Montijo debutó en el medio artístico nacional cuando tenía 29 años de edad en la telenovela ‘El premio mayor’ (1995) junto a Laura León, Sasha Sokol, Carlos Bonavides y Sergio Goyri. Desde ese entonces, su radiante belleza ha llamado la atención de propios y extraños. Incluso, actualmente es considerada como una de las personalidades más hermosas de la televisión mexicana.

Aunque la conductora no suele hablar públicamente sobre su vida privada, sí suele compartir consejos de belleza con sus fans tanto en el programa ‘Hoy’ como en sus redes sociales.

A continuación te presentamos algunos tips de belleza eterna que Galilea Montijo considera infalibles y suele usar en su día a día. Cabe mencionar que casi siempre recurre a las manos de sus estilistas o maquillistas cuando se prepara para presentar un show.

Tiene un romance con el modelo español Isaac Moreno. (Instagram: @galileamontijo)

Peinado casual

Según Galilea Montijo, existe un peinado ideal para usar en cualquier ocasión. Se trata nada más ni nada menos que de un chongo alto sujetado con donas, horquillas o pasadores. El truco está en agachar la cabeza para poder cepillar todo el cabello hacia arriba, agarrar todo con una sola malo, girar para formar un ‘torcido’ y formar el chongo.

“A muchas no les gusta despeinado, a mí si me gusta despeinado y de hecho hasta un poco flojo. La verdad es lo más cómodo; me voy así a la escuela del niño, a comer con mis amigas y es lo más cómodo del mundo”, comentó.

(Captura YouTube: Galilea Montijo)

Labiales rojos

La tapatía recomienda seleccionar labiales de acuerdo con la temporada del año. En primavera suelen usarse colores rosas o naranjas, mientras que en invierno aparecen los vinos. Sin embargo, existen dos tonos que nunca pueden faltar en el neceser de una persona: neutros y rojos.

Galilea Montijo confesó que su color favorito para usar en los labios es el rojo, no obstante, alentó a sus fanáticas a usar cualquier tono que sea de su agrado: “No le tengan miedo a los colores, anímense, chicas”.

(YouTube: Galilea Montijo)

Mascadas o paliacates

La conductora del programa ‘Hoy’ también sugirió usar mascadas o paliacates en la cabeza para complementar outfits. Y es que en un tiempo de su vida solía usar este tipo de artículos como turbantes, solo les hacía nudos en la parte superior y los sujetaba en su peinado.