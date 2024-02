Don Beto, fan de Pumas se defiende de las fuertes críticas y desmiente haber estado en Expo Sex; esto fue lo que dijo

Don Beto aseguró que jamás ha ido a una Expo Sex. (TikTok @SomosCaliente)

Luego de que se diera a conocer un video del programa ‘Motel diablito’ donde presuntamente Alberto Ugalde, mejor conocido como ‘Don Beto’ está en una Expo Sex de la CDMX, el personaje desmintió ser esa persona.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) el fiel seguidor de los Universitarios desmintió ser la persona que entrevistó el conductor Mauricio Barrientos (El Diablito) en la Expo Sex de hace aproximadamente 10 años.

En el clip muestra al presentador durante una Expo Sexo, donde, fiel a su ácido sentido del humor, entrevista a varios asistentes. Entre ellos figura un animado aficionado de los Pumas, quien bromea con Barrientos. La breve entrevista concluye con el pambolero enviando un saludo a su hijo y reconociendo que asistió contra la voluntad de su esposa.

“Es el Diablito, no sé con quién esté hablando, porque el de en medio no soy yo. Se parece a mí, pero no es. Fíjate que están muy mal, pobre Diablo, porque al final de cuentas yo nunca he ido a una Expo Sexo, no me gusta”, explicó el aficionado de los auriazules.

“Nunca he ido, no sé ni de qué se trate, así es que no podría decir si voy o no voy. Si no me gusta algo, me doy media vuelta”, agregó Don Beto.

Desmiente los mensajes sexistas en su cuenta de X

El fiel aficionado dijo que no escribió esos fuertes mensajes. (TikTok @SomosCaliente)

Por otro lado, el creador de la famosa porra universitaria “CU, CU, Pumas” desmintió ser el autor de los fuertes mensajes sexistas en su cuenta de X, ya que se considera una persona respetuosa.

“Son falsos, no los escribí yo, simplemente saludo y de ahí no pasa, ya lo demás lo metieron. No tengo nada que ocultar, soy una persona común y corriente”, sentenció en entrevista en TikTok con la cuenta de Somos Caliente TV.