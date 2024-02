¿Qué dice el extraño mensaje que publicó Chivas en la madrugada?

El 'Rebaño Sagrado' despertó la curiosidad de toda la afición rojiblanca con una curiosa publicación en redes sociales. Crédito: Instagram, Chivas.

En vísperas de que comience la jornada 9 del presente Clausura 2024, las Chivas Rayadas de Guadalajara han generado bastante controversia entre sus aficionados, así como también en propios y extraños, esto después del curioso mensaje en código binario que emitieron en sus redes sociales durante los primeros minutos de este viernes 23 de febrero.

Sin dar mayor contexto, la cuenta oficial de Chivas en X (antes Twitter) e Instagram, despertó la curiosidad de su afición luego de publicar un peculiar mensaje en otro lenguaje, más específicamente el código binario, el cuál es un sistema numérico que utiliza únicamente dos símbolos, generalmente representados como 0 y 1.

Vela al parecer no quiere vestirse de rojiblanco. (Mexsport)

Pese a ser un mensaje extendido en su lenguaje original, el posteo del Guadalajara hace referencia a lo que parece ser un anuncio importante en las próximas horas, hecho que picó aún más la curiosidad de todos sus seguidores.

Espéralo a las 10AM

Mensaje en código binario del Rebaño Sagrado. Foto: X/Chivas

Rodeados de incertidumbre, los “Chivahermanos” comenzaron a especular y señalar que el posible mensaje podría ser relacionado a un hipotético fichaje de Carlos Vela, atacante mexicano que desde finales del 2023 se encuentra sin equipo. No obstante, es importante recordar que ‘Cracklitos’ y su entorno han demostrado nulo interés por venir a la Liga MX.

Si bien, el mercado de pases cerró el pasado mes de enero, el ‘Rebaño Sagrado’ aún tiene hasta el 8 de marzo la posibilidad de fichar a cualquier futbolista que se encuentre como agente libre, situación en la que actualmente se encuentra el ex futbolista de la Real Sociedad tras haber culminado su contrato con Los Angeles Football Club (LAFC) a finales del 2023.

Carlos Vela presumió de sus vacaciones en redes sociales pese a no tener equipo (IG/ @saioaa)

Después de no extender su estadía con LAFC y encontrarse sin equipo como agente libre, la ‘Hiena’ ha despertado interés en equipos tanto de México, como de otras naciones. No obstante, a sus 34 años y con más de un mes de inactividad, el ex atacante del Arsenal se mantiene disfrutando de sus “vacaciones” en compañía de su familia.