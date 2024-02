La Casa Blanca criticó a AMLO por filtrar datos de la periodista de The New York Times tras reportaje: “No es algo que apoyemos”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ofrece una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, EE.UU., el 23 de febrero de 2024. REUTERS/Elizabeth Frantz

La Casa Blanca discrepó con el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que expusiera los datos personales de una periodista The New York Times durante la conferencia de prensa del 22 de febrero.

“No he visto eso. Obviamente eso no es algo que apoyemos. Creemos en la libertad de prensa, obviamente....Y es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos”, dijo en conferencia de prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Esta respuesta se da luego de que durante la conferencia matutina del jueves 22 de febrero, el presidente López Obrador diera a conocer los datos de una periodista del rotativo estadounidense, quien buscó un acercamiento con el mandatario a modo de conocer su opinión en torno a una investigación The New York Times sobre los presuntos financiamientos de cárteles del narcotráfico con personas cercanas al titular del Ejecutivo federal, esto durante su campaña presidencial del 2018.

“La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gente vinculadas a mi recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos”, dijo el presidente de México mostrando en la panatalla las preguntas de la reportera Natalie Kitroeff, en donde venía su nombre y su número de teléfono.

Información en desarrollo...