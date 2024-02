Fox envía mensaje a AMLO tras controversia con NYT: “Colorín colorado este cuento mentiroso se ha acabado”

El expresidente, Vicente Fox, criticó que AMLO no ordenara la intervención de elementos de la Guardia Nacional en la quema de 30 casas en Chiapas Foto: Cuartoscuro

El ex presidente Vicente Fox Quezada arremetió contra el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que se diera a conocer el reportaje del diario The New York Times, en donde se describe la presunta relación del tabasqueño con el narcotráfico.

En un video mensaje publicado en redes sociales, el blanquiazul envió un duro mensaje al titular del Ejecutivo federal a quien le pedía renunciar a su cargo tras las revelaciones que se han dado en las últimas semanas. Fox calificó como mentira el gobierno de Andrés Manuel, y que, pese a las investigaciones, ha mantenido su postura negándolo.

El expresidente pidió que las y los ciudadanos sean tratados como se merecen. Destacó además que la candidata del presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, es solo una “peor copia” que podría tomar el cargo y continuar “con la mala política”.

“Presidente, colorín colorado este cuento de mentiras se ha acabado. No te queda más que renunciar y reconocer la realidad. Por todos los frentes tienes ataques, en todos los frentes sigues mintiendo. No es posible que pretendan engañarnos más, los mexicanos somos más que esos”, destacó en su video.

Fox recordó que es solo por las elecciones federales que se celebrarán el próximo 2 de junio, es posible “sacar” a la Cuarta Transformación, sobre todo ante la falta de ofertas a favor del país que caracterizan a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Los mexicanos somos libertarios, como demócratas y te habremos de echar el próximo junio. A tu seguidora, a Claudia, no tiene nada que hacer en este país, no tiene nada que ofrecerle a México, es una mala calca tuya, y será mala o peor presidenta que lo que tú has sido. Fuera el populismo, fuera la demagogia”, resaltó.

AMLO tuvo nexos con el crimen organizado, según The New York Times

Este 22 de febrero, el presidente Andrés Manuel explotó contra el diario estadounidense por haber revelado un reportaje en donde supuestamente vinculan al mandatario con el narcotráfico, el cual habría financiado su campaña o apoyado en el proceso electoral en 2018.

Dicha investigación provocó dispares reacciones en el ámbito político mexicano, generando un inmediato rechazo por parte del mandatario y su entorno. López Obrador cuestionó la integridad del rotativo estadounidense, refiriéndose a él como un medio en “decadencia”.

El reportaje, firmado por la periodista Natalie Kitroeff, se basó en información que involucraría a un aliado cercano del presidente mexicano con Ismael Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, según documentos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Según el diario, tras la victoria electoral de López Obrador, se habrían realizado pagos significativos a presuntos colaboradores del ahora presidente por parte de miembros del cártel. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos posteriormente decidió no proseguir con la investigación para evitar tensiones diplomáticas, especialmente tras el arresto del general Salvador Cienfuegos en el año 2020 por cargos relacionados con el narcotráfico.

La defensa de López Obrador no se hizo esperar, con comentarios desde el interior de su movimiento político, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Su presidente nacional, Mario Delgado Carrillo, se pronunció en contra de lo que calificó como un intento de manipulación informativa y destacó declaraciones de John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Administración Biden, que negaban cualquier investigación en curso contra el presidente mexicano por tales acusaciones. Delgado también recordó el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón, actualmente encarcelado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, como un intento de desviar la atención hacia controversias previas.