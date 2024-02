Conferencia de la Verdad hoy 23 de febrero: Xóchitl Gálvez reacciona a críticas de AMLO contra NYT

Xóchitl Gálvez pide a Sheinbaum investigar si narcos financiaron espectaculares: “Yo estaría preocupada”

“Más vale que investiguen no haya sido el crimen organizado, que lo esté haciendo para quedar bien con ella, cómo es que no sabes quién te pagó espectaculares, yo investigaría, me daría muchísimo terror y preocupación no saber quien pinto espectaculares no saber quien pinto millones de barda, ayer que estuve en San Luis está tapizado de bardas, o los paga el crimen organizado o con dinero público.