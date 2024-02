Preocupa Yolanda Andrade al aparecer con un tanque de oxígeno

Yolanda Andrade está en un nuevo tratamiento CRÉDITO: (Instagram/@yolandaamor)

Yolanda Andrade ha tenido varios problemas de salud, pues hace casi un año requirió hospitalización y se dio a conocer que tuvo un aneurisma en el cerebro. Recientemente la presentadora de televisión se dejó ver con un tanque de oxígeno y compartió que está atendiéndose con un nuevo tratamiento.

Aunque la conductora de Montse & Joe no reveló detalles sobre cuál es su tratamiento, aseguró que está tratándose con una doctora en la que deposita su entera confianza, ya que está respondiendo positivamente e incluso la recomendó.

“Tiene unos aparatos muy poderosos aparte del conocimiento y estoy muy sorprendida de todo lo que me ha hecho, de todo lo que me ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud, les pido por favor —porque esto es muy delicado—, no estoy recomendando un restaurant ni una faja, es algo médico”, relató.

La presentadora se dejó ver con un tanque de oxígeno y habló haciendo algunas pausas, por lo que muchos de sus fans se preocuparon y realizaron comentarios para desearle pronta recuperación. El nombre de la doctora que está atendiendo a Yolanda Andrade es Esmeralda Bastidas.

La conductora tiene aneurisma cerebral Crédito: (Instagram/@yolandaamor)

De igual forma, Yolanda Andrade mencionó que ella se encuentra sorprendida con el tratamiento, ya que desconocía cuál era la afección que estaba poniendo en peligro su salud. Además de la aneurisma tuvo en abril de 2023, no se sabe en concreto si tiene alguna otra enfermedad o si se trata de un chequeo completo derivado de alguna situación en particular.

“Medicamente hablando esto tiene mucha seriedad, por favor búsquenla, no importa lo que tengan, un chequeo, yo estoy muy impresionada porque no sabía lo que tenía y lo que se va a curar y arreglar, muchas gracias por su atención”, dijo.

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación que realizó Yolanda en su cuenta de Instagram, red social en la que obtuvo más de 13 mil “Me gusta”:

“Qué gusto escucharte, Joe”, de parte de Alessandra Rosaldo, “Eres buenaza, Esmeralda”, “¿Qué te pasó? ánimo”, “Vas a estar perfecta muy pronto”, “Me encanta verte mejorando”, “Te ves cansada pero feliz”, entre otros.

Qué es el aneurisma

Yolanda Andrade hizo público su padecimiento a principios de 2023 y por eso estuvo un largo periodo de tiempo con un parche en el ojo, incluso tuvo que ausentarse del trabajo por primera vez para cuidar su salud, ya que tenía que evitar ver la luz directamente.

Yolanda Andrade apareció sin el parche pero empezó a usar lentes de sol (Instagram/@montseyjoetv)

Los aneurismas se describen como dilataciones anormales en la pared de las arterias, las cuales pueden surgir por diversos motivos, incluyendo condiciones congénitas o adquiridas como la hipertensión arterial y el tabaquismo. Situados en diversas partes del cuerpo, su peligro radica en la posibilidad de ruptura, lo que podría desencadenar complicaciones severas, incluso mortales, especialmente si se ubican en el cerebro.

En su momento, la actriz aprovechó para agradecer el apoyo de su equipo de trabajo y la productora para la cual labora, enfatizando la importancia del descanso y tratamiento adecuado para su recuperación.

Después de un tiempo, se supo que aparentemente Yolanda Andrade había desarrollado fotofobia y se negaba a quitarse el parche. Fue en enero de 2024 cuando se dejó ver sin él y comenzó a aparecer con gafas de sol en las grabaciones de Montse & Joe.

Desde el consultorio donde compartió el nuevo tratamiento, la presentadora se dejó ver sin lentes de sol y sin el parche.