Morena no se volverá priista, la advertencia de Mario Delgado ante el “chapulineo” a la 4T

El líder de Morena habló de los cambios en su partido para las elecciones de 2024 (Cuartoscuro)

El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, aseguró que su partido político no se convertirá en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pese a que han estado recibiendo a elementos que renunciaron al tricolor.

Durante la conferencia de prensa que ofreció el miércoles 21 de febrero, el exdiputado federal detalló que el ingreso de personas que estuvieron en otras fuerzas políticas no pone en riesgo el movimiento que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante lo anterior, advirtió que el partido guinda no se volverá priista por recibir a exmilitantes del tricolor, pues reconoció que el instituto político tiene valores y un proyecto muy claro que no se van a desviar por dar apertura a nuevas personas.

“La incorporación de personas que hayan participado en otras fuerzas políticas no nos pone en riesgo, no porque se venga alguien a sumar porque estuvo en el PRI, Morena se va a volver priista, no, Morena tiene principios, tiene valores, tenemos un proyecto muy claro y no nos vamos a desviar”, explicó.

El presidente de Morena negó que el partido se vuelvan priistas Crédito: X/@Juan_OrtizMX

Pese a que indicó que están las puertas abiertas para personas de otros partidos, Delgado Carrillo negó que el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y la candidata a la gubernatura del territorio mexiquense, Alejandra del Moral Vela, vayan a ser representantes de Morena en alguna candidatura por un lugar en el Senado de la República o la Cámara de Diputados.

“Ni del Mazo ni del Moral serán candidatos de Morena”

Sin embargo, no cerró la posibilidad de que la Cuarta Transformación sea representada por los exgobernadores del Estado de México y Oaxaca, Eruviel Ávila Villegas y Alejandro Murat Hinojosa, respectivamente, pues explicó que en la 4T siempre se ha buscado la apertura de ideas y sólo pidió esperar para saber cómo es que quedarán finalmente las listas.

Por último, el dirigente dejó en claro que el partido no va a cambiar porque, en realidad, los que están cambiando de partido son los políticos, aunque advirtió que deberán de acostumbrarse a los parámetros del movimiento y no viceversa: “No vamos a cambiar, cambian ellos y tendrán que hacer política en otros parámetros muy diferentes y tendrá que contribuir a nuestro movimiento”.

Mario Delgado dejó en claro que no tienen candidatura Alejandra del Moral y Alfredo del Mazo en Morena (Cuartoscuro)

Morena inició proceso interno de insaculación

La conferencia de prensa que ofreció Delgado Carrillo se dio previo al proceso de insaculación interno que realizó Morena para conocer a sus candidatos plurinominales al Congreso de la Unión, en donde destacaron nombres como Rafael Barajas Durán El Fisgón, Adriana Gómez Grajales, Jesús Ramírez Cuevas y Jesusa Rodríguez, por mencionar algunos.