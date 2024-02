Luis García revela la razón por la que actuó en una novela siendo jugador del América: “Uno no sabe ni que firma”

El Doctor García aseguró que jamás se dio cuenta de la parte en que especificaba que tenía que participar en una novela. (Ilustración: Jesús Avilés)

Luis García Postigo, mejor conocido como ‘El Doctor’, reveló que en su carrera futbolística siempre deseó jugar con el América, el equipo que de niño le iba; sin embargo, destacó que se sorprendió al enterarse de que tenía que participar en una telenovela.

En entrevista con el youtuber Roberto Martínez, el analista de TV Azteca confesó que al poco tiempo de fichar con las Águilas se sorprendió cuando recibió una llamada de la productora Carla Estrada para grabar algunas escenas de la telenovela ‘Lazos de amor’.

Participó en ocho episodios en la telenovela de Lazos de amor. (Captura de pantalla)

“Después de mi paso por España, se me da la oportunidad de ir al América. Llego acá y ya sabes, de esos contratos que empiezas a firmar, tanto que no sabes ni qué firmas, es una enciclopedia británica. A los dos meses, recibo una llamada de Carla Estrada (productora de telenovelas) y me dice que tengo que presentarme en el foro tal y le digo: “Yo vengo a jugar futbol”, y me dijo: “No, no. Igual no revisaste tu contrato, hay que hacer ocho capítulos de Luis García en esta novela”, contó.

Luis García confesó que no leyó bien el contrato del América

Participó al lado de la actriz Lucero. (Captura de pantalla)

El Doctor García aseguró que no tenía idea del porqué probaría eso; sin embargo, al checar su contrato con las águilas, no leyó la parte que especificaba que tenía que participar en la novela, ya que en ese tiempo era de los futbolistas más guapos.

“Estaba incluido en el contrato y no tenía ni idea. Yo había firmado con América, pero en ese entonces Televisa era dueño del América; en ese momento firmabas con Televisa, no con América”, indicó.

El analista deportivo contó a Roberto Martínez cómo fue que el América hizo que participará en una telenovela de Televisa sin que se diera cuenta él. Crédito: YouTube Roberto Martínez

Cabe recordar que el exfutbolista reconoció también con Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, que en ese entonces el América firmaba a jugadores para participar en novelas, por lo que cree que no fue el único en salir en la pantalla chica.

Por otro lado, Ricardo Limón Mora, quien fue representante de José Manuel Sainz, reveló que el Doctor García ganaba 700 mil pesos al mes por concepto de nómina, por lo que en ese pago también iba lo equivalente en su aparición en la novela que hizo al lado de la actriz Lucero.