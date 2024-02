En qué trabajaba Daniel Bisogno antes de volverse famoso en Ventaneando

El conductor lidia con problemas de salud desde marzo de 2023.

Daniel Bisogno es, sin duda, una de las estrellas principales del programa de espectáculos más famoso de Tv Azteca: Ventaneando. Liderado por la periodista Pati Chapoy, el show ha estado presente en el imaginario colectivo de las personas desde hace ya muchos años.

Igual que Pedrito Sola, cuya profesión antes de volverse un conductor afamado de la televisión tenía que ver con la carrera de Economía que estudió, Daniel Bisogno tiene un pasado profesional que, si bien no dista tanto con el mundo del espectáculo como la historia de sus compañeros conductores, sí llama la atención.

Y es que Daniel Bisogno se encuentra en la boca de todos desde que Pati Chapoy confirmó en Ventaneando que el conductor se encuentra en el hospital debido a un serio problema de salud. El también actor de teatro se encuentra en terapia intensiva y necesita de respiración asistida. Así lo comunicó la titular del programa de Tv Azteca:

“La parte médica que me dieron es que efectivamente tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado. Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, una tomografía. Se le dificulta respirar solo porque lamentablemente no tiene los músculos, la fuerza en los músculos para que pueda respirar por sí mismo”.

Daniel Bisogno antes de Ventaneando: de Reino Aventura a actor de cine

La industria del entretenimiento nunca fue ajena para el conductor de televisión. Es bien sabido que Daniel Bisogno es familia de dos de las actrices más importantes de la televisión nacional: Angélica María (su tía) y Angélica Vale (su prima).

Desde muy temprana edad, el conductor mostró interés en el espectáculo. De hecho, sus primeros pasos en la industria las dio como actor de cine a los 5 años de edad, cuando apareció en el filme Fieras como fieras, junto a estrellas bien conocidas como Carmen Salinas y Resortes.

Además, el conductor puede presumir de haber compartido escenas con luminarias mexicanas conocidas a nivel internacional, como Luis Miguel en el filme Yo nunca más (sí, la de la pierna amputada que ha provocado memes), y el elenco de Chespirito en la película El Más Valiente del Mundo.

Además de su paso por el séptimo arte, Daniel Bisogno también partició en otra rama del entretenimiento, pues cuando era adolescente formó parte de las filas de uno de los parques de diversiones más exitosos de México: Reino Aventura, hoy conocido como Six Flags.

Hace un tiempo, el conductor de televisión confesó en su cuenta de Twitter que durante su paso por la popular feria, participó en la Canoa Krakatoa, una de las atracciones más importantes del parque de diversiones, y además fue locutor del show de Keiko, la famosa orca que fue emblema del complejo por muchos años.

Así llegó Daniel Bisogno a Ventaneando

Daniel Bisogno no fue uno de los fundadores originales de "Ventaneando"

Fue gracias a Pedro Sola que Daniel encontró un lugar primero en Tv Azteca y luego en uno de los programas de espectáculos más exitosos y longevos de la televisión mexicana. Por aquel entonces, Bisogno trabajaba con Juan José Origel en la radio luego de haberse hartado de hacer casting para la tv tras egresar del CEA de Televisa.

“Ya me había oído en la radio [...] y en otro programa que fue como invitado me dijo: ‘Deberías ir con Paty ahora que se fue Juan José para que te vea´ y le dije que me encantaría y dijo: ‘Si quieres, vente y yo te llevo” y sí, me llevó en su coche, llegamos y entró a su oficina y escuche: ‘Dos minutos Pedro’ y dije: ‘Tengo que aprovechar’, entonces platiqué con ella y le caí bien”.

Pati Chapoy le ofreció trabajo en un programa de la televisora del Ajusco, pero luego su destino cambió un día cuando tuvo que suplir a la titular en su ausencia, lo que le dio el visto bueno y se quedó de planta.