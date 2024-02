Cliente de restaurante en Mazatlán exhibe a mesero que devolvió la propina porque faltaban 6 pesos

Un hombre contó que un mesero le devolvió la propina porque estaba "incompleta" (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales captó la atención la publicación de un hombre que exhibió a un mesero de un restaurante en Mazatlán, Sinaloa que le devolvió la propina porque estaba incompleta.

Te puede interesar: México: las predicciones del tiempo en Mazatlán este 17 de febrero

Un usuario contó que el 21 de febrero comió en un negocio ubicado en avenida Camarón Sábalo y que tras pagar la cuenta el mesero que le atendió le devolvió la propina porque hacían falta seis pesos para completar el 10% sugerido.

Además de regresar el dinero, el empleado anotó en el ticket la palabra “¡Gracias!” junto a un emoji de cara feliz y subrayó los montos de la “Guía de Propinas”.

Te puede interesar: Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Mazatlán este 19 de febrero

El comensal, inconforme con el trato recibido, tomó la decisión de entregarle una nota a la persona que estuvo a cargo de su mesa.

Un usuario exhibió que el mesero se molestó porque le faltaron 6 pesos de propina (Foto: X/@CerebrosG)

“Pidan que les mejoren el sueldo antes de regresar la propina por 6 pesos”, fue el mensaje que el cliente escribió.

Te puede interesar: ¿Cómo estará el clima en Mazatlán?

De acuerdo con la foto compartida por el cliente, pagó una cuenta de 473 pesos, por lo que para compensar al mesero por su servicio con el 10% del total habría tenido que dejar 47 pesos, pero dejó 41 y tal fue el motivo de molestia.

El hecho, sucedido en el restaurante Mané, desató un debate en la red acerca de las propinas en restaurantes.

Por un lado hubo quienes aseguraron que dejar propina no es una obligación y que tampoco hay una cifra definida. Mientras que otros se lanzaron contra el comensal, bajo el argumento de que debería estar molesto con los propietarios del negocio y no con el mesero, quien posiblemente depende de los clientes porque no tiene un sueldo suficiente.

Comensal dejó una nota al mesero que lo atendió (Foto: X/@CerebrosG)

“Razón no le falta a la persona que dejó la propina, ojalá mejoren el sueldo del mesero”, “Exactamente, ya muchos piensan que es obligatoria y te hacen caras si no das como mínimo el 10%”, “Si así de valientes fueran con el empleador como lo son con los comensales, tal vez ayudaría a mejorar las condiciones laborales”, “Leo muchos comentarios de personas que seguramente nunca se han dedicado al servicio, es un trabajo muy demandante y pesado”, fueron algunas de las reacciones.

¿La propina es obligatoria? Esto dice la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que aunque dejar propina en México es una costumbre arraigada, no se trata de una obligación.

En la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 10, establece que: “Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.

Esto significa que en ningún establecimiento pueden incluir la propina en la cuenta del cliente ni obligarlo a pagarla.

La Profeco indica también que ninguna ley regula a cuánto debe equivaler la propina. En ese sentido, tampoco es obligatorio dar una recompensa por el servicio equivalente al 10% de la cuenta.

La propina no es una obligación de los consumidores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su Décalogo de Derechos como Consumidor de Restaurantes, la dependencia menciona también que:

- Los precios deben estar exhibidos claramente.

- Deben entregarte un comprobante de compra o ticket en el momento de tu consumo.

- La información incluida en el menú debe ser completa y con las porciones especificadas.

- El alcance de las promociones debe ser claramente explicado.

- No te pueden condicionar el acceso al restaurante exigiendo un consumo mínimo.

- Los precios exhibidos deben ser los precios cobrados.

- Se debe cumplir el horario establecido.

- Te deben recibir billetes de cualquier denominación.

- Deben especificarte con claridad las formas de pago.

En caso de incumplimiento de algunas de las reglas de operación, los comensales pueden reportar al negocio a través del correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx