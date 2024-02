¿Quieres aprender japonés? Con estos cursos gratis puedes comenzar a hablar el idioma original del anime

El japonés es uno de los idiomas más hablados en el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la década de 1990, los contenidos audiovisuales japoneses tiene un éxito inigualable en México y varios países de Latinoamérica, gracias a sus grandes historias y personajes memorables. Sin embargo, no es el único contenido valioso que ha aportado Japón al mundo, ya que también están sumamente presentes en la literatura universal, las artes, la moda y la música.

El japonés es hablado por más de 140 millones personas y es considerado como una lengua aislada debido a que su origen se encuentra en Asia nororiental y no se ha podido establecer ningún parentesco con otros idiomas.

Aunque es uno de los idiomas más hablados del mundo, es el más “concentrado” ya que solo se habla en Japón, República de China y Palaos.

¿Dónde aprender japonés gratis?

En México existen varios lugares, presenciales y en línea, en los que se puede aprender el idioma, algunos que se ubican solo en Ciudad de México y otros de cobertura nacional.

Injuve

El Instituto Nacional de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve) abrirá un nuevo curso de japonés básico y que será de forma presencial. Los cursos están dirigidos a todos los jóvenes capitalinos de entre 12 y 29 años, y las inscripciones estarán abiertas a partir del próximo 24 de febrero desde las 11:00 horas.

Las clases iniciarán el domingo 2 de marzo y habrá tres grupos para tomar las clases: uno de 13:00 a 15:00 horas (Grupo 1, los sábados y domingos) y otro de 15:00 a 17:00 horas (Grupo 2, los lunes y miércoles).

Quienes estén interesados en iniciar el curso deberán presentarse en las instalaciones del Injuve --ubicadas en Calzada México-Tacuba 235, Un Hogar Para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo-- con los siguientes requisitos:

El Injuve iniciará un curso gratuito de japonés en clases presenciales. Crédito: Injuve, Twitter.

-Vivir en la Ciudad de México (obligatorio).

-Tener entre 12 a 29 años.

-Llevar CURP (original y copia).

-Acta de nacimiento (original y copia).

-Identificación oficial (en caso de ser menor de edad deberá contener la leyenda que diga: “Autorizo a mi hijo/a participar en el curso”)

-Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de antigüedad y preferentemente de agua, luz, predial o teléfono).

El cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar lo más temprano posible. Además de coreano, el Injuve ofrece cursos gratis de inglés, francés, chino, portugués, coreano y náhuatl.

Aprender japonés

La Embajada de Japón en México tiene una sección especial donde recopila ocho plataformas de internet gratuitas para aprender japonés por cuenta propia y con contenidos de entretenimiento, videos, audios y lecturas para entender el idioma.

Los contenidos presentes en estos portales van desde vocabularios cotidianos, lecciones gramaticales, hasta canciones, programas de televisión y dulces comerciales.

Además de los portales, la Embajada de Japón en México comparte tres aplicaciones móviles, descargables en iOS y en Android, para comenzar en el mundo del Kanji.

Minato: Aprender japonés gratis y en línea

La fundación Japón en México tiene disponible el curso de aprendizaje de japonés a distancia, en el cual solo hay que completar el registro y se puede comenzaron a trabajar de maneras autodidactas.

Cuenta con 81 lecciones autodidactas que están entre nivel A1 a B1. Además hay 17 lecciones donde un tutor te ayuda con tu progreso, sobre todo con lecciones de nivel A2.

Asimismo cuenta con una pestaña exclusiva para hacer comunidad con las siguientes iniciativas:

Haz amigos de todas las edades, culturas y orígenes. Minato tiene comunidades virtuales donde usuarios de todo el mundo pueden comunicarse entre sí. Aquí puedes interactuar con amigos de todas las edades, culturas y orígenes.

Artista trabajando en una tableta gráfica creando una ilustración digital de estilo manga. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su tema común es Japón. No dudes en unirte a la comunidad centrada en Japón (manga japonés, series de televisión japonesas, cocina japonesa, lugares turísticos de Japón, cultura tradicional japonesa, métodos para estudiar japonés, etc.). Si no puede encontrar un tema que le interese, puede crear su propia comunidad.

Los principiantes también son bienvenidos. Comunícate con los japoneses que conoces. También está bien usar tu propio idioma si recién estás comenzando. Comuníquese con personas que usan hiragana o romaji. Después de eso, prueba un poco del japonés que acabas de aprender.

Curso de japonés libre

En esta plataforma, creada en 2008, se puede aprender japonés gratis y de forma sencilla siguiendo su curso. Aun cuando la página ya no es actualizada desde 2027, cuenta con mucho material para posicionarse como un principiante en el idioma.

El propio autor del blog comenta que el curso estaba originalmente enfocado en preparar al lector para aprobar el nivel 5 del Examen de Aptitud del Idioma Japonés, sin embargo, al no tener tiempo libre se quedó solo en un nivel 2 aproximadamente.

El curso se creo ante la necesidad del propio autor para encontrar material sencillo, fácil y memorable. Lo ideal es ver una o dos lecciones por semana y estudiárselas un poco; luego de unos meses siguiendo esta recomendación, el lector estará preparado para abordar japoneses con un nivel conversacional sencillo.

Hablemos en japonés

El fuerte de este sitio es que utiliza dibujos animados para cada una de las lecciones que presenta. De forma general tiene seis secciones que funcionan para adentrarse en el contenido que cada usuario necesite. Las lecciones consecutivas son 48 en total; en la sección Enséñenos, profesora hay más de 10 lecciones para los repasos de la gramática y el vocabulario.

El personaje es uno de los principales al ser capturado por Ash Ketchum, protagonista del anime.

Además de un vocabulario de sonidos, el portal tiene algunos apartados para conocer más sobre la cultura y el idioma japonés, como un newsletter de japonés sencillo, historias detrás del arte en Japón, así como platillos típicos del país nipón.

¿Por qué aprender japonés?

Japón es un país espectacular, sorprendente y repleto de fascinantes contrastes, donde la modernidad de las ciudades y la tecnología convive con las antigüedad de sus tradiciones y artesanías. Y aunque Japón es un país mágico para el visitante, aterrizar en un lugar tan sumamente diferente y dinámico puede ser desconcertante.

No es tan complejo de aprender

Aprender japonés no es fácil, sobre todo por su sistema de escritura, que combina pictogramas llamados kanji importados del chino con dos formas diferentes de escritura japonesa. Sin embargo, la gramática básica es muy simple, las reglas de pronunciación son sorprendentemente normales y el alfabeto japonés es sencillo. Aunque no entenderás todo lo que está escrito en kanji, podrás leer sushi en un menú o identificar tu parada de tren en un mapa. Y empezarás a captar la lógica del entorno: un ejemplo maravilloso es la hermosa ciudad de Kioto, cuyas calles están dispuestas en una cuadrícula. No tardarás mucho en darte cuenta de que una serie de calles que abarcan todo el ancho de la ciudad no tienen nombre, sino número. En un mapa de Google latinizado nunca te darías cuenta, ¡pero ahora es imposible perderse!

Escala e influencia

En las décadas de los 70 y 80, el meteórico crecimiento económico de Japón y su innovación tecnológica lo convirtieron en un lugar obvio para desarrollar una carrera profesional. Hoy en día, es China la que tiene un desarrollo económico imparable y una creciente influencia internacional. Todos hemos oído que el mandarín es el idioma que hay que aprender de cara al futuro, pero no olvidemos que Japón sigue siendo la tercera economía más importante del mundo y uno de los lugares más innovadores tecnológicamente a nivel internacional.

Además, hay más de 125 millones de hablantes de japonés, así que tendrás gente de sobra con la que practicar.

Japón (Shutterstock).

Modernidad, tradición y una visión poética de la vida

Los japoneses son bien conocidos por su innovación tecnológica; desde trenes bala y robots para cuidar niños hasta autodispensadores de cerveza y cintas transportadoras de sushi que entregan el pedido en cuestión de segundos. Con toda esa ultramodernidad, Japón no ha perdido la conexión con sus raíces: celebra con entusiasmo las flores del cerezo en primavera y el color rojo otoñal de las montañas (y su filosofa sobre la fugacidad de ambas estaciones); observa con sinceridad y alegría los antiguos festivales y rituales religiosos, y se deleita con el carácter japonés de los variados rincones de esta nación isleña.

También es digna de mención la naturaleza única y poética del idioma japonés. No se me ocurre otro idioma que transmita tales matices y sutilezas con tan poco. Un buen ejemplo de ello es la cantidad de palabras japonesas que no tienen traducción a otros idiomas.