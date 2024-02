Qué se sabe del futuro de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal tendría su camino decidido luego de las elecciones 2024 (Cuartoscuro)

El coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, habló sobre su futuro en la política mexicana y no cerró la puerta a su ingreso a la Cámara de Diputados luego de los comicios del próximo 2 de junio.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en el recinto legislativo de Paseo de la Reforma, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que él estará con el movimiento de la Cuarta Transformación en el lugar que sea requerido.

En tanto, aunque no afirmó ni negó que pueda llegar al recinto legislativo de San Lázaro, dejó en claro que ningún puesto de elección popular o al interior del partido guinda lo obsesiona, debido a que su principal objetivo es seguir aportando a la transformación del país.

“No soy problema, trato de no ser problema en el movimiento y trato de ser solución, es decir, yo no estoy casado ni tampoco obsesionado por seguir siendo senador o seguir siendo coordinador, ni siquiera en la Cámara de Diputados, en donde yo pueda servir y ayudarle al movimiento, lo haré”, refirió el martes 20 de febrero.

El senador de Morena habló de su futuro en la política Crédito: X/@letroblesrosa

Aunado a lo anterior, Monreal Ávila detalló que desconoce a ciencia cierta cuál será su futuro inmediato, debido a que no sabe si continuará en el Senado o en la Cámara de Diputados, puesto que son decisiones internas del instituto político.

Finalmente, el exgobernador de Zacatecas reiteró que su única intención es seguir apoyando al movimiento que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto sin importar si tiene una participación activa o no en el escenario político nacional.

“Si voy al Senado, se me ratifica por el partido, si no voy al Senado, lo entenderé. Si voy a la Cámara de Diputados, si no voy, también lo entenderé, pero lo que quiero es continuar con el proceso de transformación que vive México y donde pueda ayudar”, finalizó.

Monreal también habló de los problemas de seguridad en el país

Monreal también abordó el tema de la seguridad y la iglesia católica (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

En la misma intervención, el senador fue cuestionado sobre el aumento de la inseguridad en algunos puntos de la República Mexicana, tales como Zacatecas, incluso de las solicitudes de la Iglesia Católica a los grupos criminales para que no ataquen a las comunidades, lo cual catalogó como “no deseable”.

“Sí, no es lo deseable que organizaciones sociales o agrupaciones religiosas cumplan una función ni de mediadoras ni de búsqueda de treguas, creo que es el Estado el que tiene que enfrentar los flagelos de la delincuencia y el crimen”, respondió ante las preguntas.

Asimismo, destacó que tiene confianza en la estrategia de seguridad que ha implementado la administración federal, pues indicó que ha sido un proceso largo el que atravesó el país para poder lograr paz, tras estrategias fallidas en gobiernos anteriores.

“(La estrategia) va a dar resultados y que después de un proceso tan largo de destrucción del tejido social, empieza a recomponerse esta misma estrategia la situación del país, tenemos que darnos cuenta de que era profundo el daño causado en el país”, concluyó.