Laura Zapata no cree que Thalía esté secuestrada por Tommy Mottola: “Es muy fuerte”

Laura Zapata declaró que no le interesa acercarse a su famosa hermana (Foto: Instagram)

Recientemente se dio a conocer en la revista TVNotas que una fuente cercana a la familia de Thalía reveló que la cantante supuestamente vive “enclaustrada” y casi “secuestrada” por su esposo, el empresario Tommy Mottola, con quien la famosa está casada desde el 2000. Sin embargo, Laura Zapata, no cree en dicha versión.

Y es que según el informante anónimo de la publicación mexicana, Thalía Sodi vive limitada, no se le permite salir ni entablar contacto con nadie, y además no tiene el control económico de sus ganancias, situación que habría dereivado en que la famosa de XX años padezca la reciente enfermedad que destapó.

Thalía y Tommy Mottola tienen más de 20 años de casados (Foto: Instagram/@tommymottola)

“Thalía está muy triste. Se ha sentido violentada, usada y hasta te podría decir que la tiene secuestrada, tanto en su carrera, como en su vida personal”, dijo a la publicación una persona que “fue muy amiga de la mamá” de la también actriz.

“Vive en una jaula de oro: la ansiedad y el estrés la han llevado a tener las enfermedades que padece (Lyme y disgeusia, una alteración del gusto). Él la manipula de tal forma que la deja como ‘basura’ al exhibirse sola. Yolanda Miranda, mamá y mánager de Thalía, nunca lo hubiera permitido. Ella estaba creando a una diva”, se lee en la publicación.

La cantante vive deprimida y "monetizando" en sus redes sociales, según la fuente anónima (Crédito: IG/@thalia)

Sin embargo, esta información no es creíble para Laura Zapata, media hermana de la cantante, quien calificó a Thalía como una mujer “muy fuerte”.

Fue en un reciente encuentro con los medios, como parte de su asistencia a la celebración por los 80 años de la Casa del Actor, de la ANDA, donde Laura fue cuestionada sobre el supuesto secuestro que vive la cantante de Amor a la mexicana.

“No, no me importa. No necesita...no me interesa hablar de ese tema, tengo muchos temas que desarrollar, no me interesa desarrollar ese tema”, dijo en primera instancia antes de que un reportero le preguntara que si ya “superó” la enemistad con su hermana.

“¿Tú me has visto que me haya dolido en algún momento? Cuando me dolió decidí cortar y decidí terminar, porque uno se tiene que cuidar y que proteger el corazón, el alma, la cabeza”, expresó la villana de las telenovelas.

Laura Zapata ha señalado que ella fue la que llevo al estrellato a Thalía (Foto: Especial/Instagram @thalia//Twitter/Netflix)

Laura Zapata habló del estado de salud de Thalía

Respecto al estado de salud de su hermana, Laura Zapata no dudó en enviarle buenos deseos.

“Yo le pido a Dios que se mejore y que vuelva a tener el sentido maravilloso que es el sentido del gusto. Yo creo que los seres humanos lo que tenemos que tener alertas y vivos son nuestros sentidos, así es que a Thalía le deseo que pronto recupere el sentido del gusto. Porque no es nada más el gusto, la lengua, imagínate lo que esto abarca”, expresó la actriz, quien citó a una fallecida escritora estadounidense.

“Yo tendría que acudir a Louise Hay que dice que ‘las enfermedades son emociones no resueltas’, y no sé qué significará la pérdida del sentido del gusto, pero es un sentido muy importante como la vista, como el olfato, como el tacto, como todo esto. Yo quisiera que recuperara el sentido del gusto” añadió la villana de María Mercedes.

Thalía ha mencionado estar "muy feliz" de su matrimonio con Tommy Mottola (Foto: Instagram/@thali-fansmx)

Respecto a lo publicado por TVNotas, Laura Zapata dijo no creer en la versión que asegura que la cantante se encuentra “secuestrada en su propia casa”.

“No mi amor, no creo, no creo, ella es una mujer bastante fuerte que no creo que se permita estar secuestrada por nada. Por supuesto que no. Quién sabe quién se cree, yo no lo creo”, afirmó.

“¿Habrá reconciliacion?”, preguntó un reportero, y así contestó la villana. “No, mi amor, en este momento no quiero hablar de eso, no me interesa. Estoy tan ocupada en mis cosas, en desarrollar (mis proyectos)”.