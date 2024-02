Hija de Murillo Karam pide prisión domiciliaria para su papá: “Lo están matando en un cuarto de un hospital”

El exprocurador, de 75 años, lleva 18 meses en prisión por el Caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

Gabriel Murillo, hija del exprocurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, pidió este miércoles que a su padre se le conceda la medida de prisión domiciliaria, tal como se la otorgaron ayer al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien dejó por la noche el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La hija del exfuncionario, preso por el Caso Ayotzinapa, envió un mensaje al periodista Ciro Gómez Leyva, en el que asegura que la impotencia que siente por ver que Lozoya se le concedió llevar su proceso en casa porque no existe riesgo de que huya, pese a que fue detenido y extraditado: “Mi papá se entregó y lo están matando en un cuarto de 3x3 sin ventilación en un hospital carcelario, según esto porque hay riesgo de fuga”, dice el mensaje.

Ya en entrevista radiofónica, Gabriela Murillo dijo entre lágrimas que su padre lleva un año seis meses tras las rejas, tiempo en el que ha sido testigo de cómo su salud se ha ido deteriorando debido a las condiciones en que se encuentra; por lo que pidió a los jueces que consideren que continúe el proceso penal en su domicilio.

“Es muy triste cómo lo tienen. Él no mandó a desaparecer a nadie. Yo no pido que lo dejen libre, sólo pido que pase este proceso en su casa, él no se merece estar como está (...) Él ya a veces no se levanta de la cama, no camina, de repente ya tiene la espalda irritada, de repente lo siento deprimido, un día tiene la presión muy alta, él no era diabético y ya lo es, lo operaron de la carótida, está perdiendo la memoria cada día más”, explicó; aunado a lo anterior, dijo que emocionalmente se encuentra afectado por no conocer y convivir con sus cinco bisnietos y en general con su familia.

Jesús Murillo Karam actualmente está internado en la Torre Médica de Tepepan. Foto: Cuartoscuro

Gabriela Murillo pide piedad para su padre

Visiblemente molesta, Gabriel Murillo condenó que a su padre no se le ordene la medida cautelar de prisión domiciliaria, como pasó con Emilio Lozoya, porque consideran que el exprocurador podría huir del país. “¿Cómo se va a fugar si ya no tiene ni fuerzas? Es imposible que se fugue. Estuvo ocho años ahí en su casa y no se fugó, cómo se va a fugar si salió a entregarse”, reclamó.

La hija de Jesús Murillo Karam dijo que en reiteradas ocasiones la defensa de su padre ha pedido al juez que le dé la prisión domiciliaria debido a su edad y deteriorado estado de salud, sin embargo, estas razones no han sido motivo suficiente pese a que en noviembre de 2023 se le otorgó la medida pero se ordenó que siguiera encarcelado; actualmente, el exprocurador está en la Torre Médica de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, desde junio del año pasado; antes, se encontraba detenido en el Reclusorio Norte.

Finalmente, mandó un mensaje al juez que lleva el caso de su padre: “Por favor que se apiade de él, yo ya no sé qué hacer o a dónde moverme. No es posible que se esté acabado de esa manera mi papá, no se lo merece, es una injusticia”.