Estas son las familias más ricas de Tijuana y estos sus negocios

Estas son las familias más ricas de Tijuana, Baja California Foto: Cuartoscuro

Baja California es una de las entidades que más contribuyen a la economía mexicana. Prueba de ello es que en 2022 aportó 1.1 billones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con lo que se ubicó en el top 10 de estados que más aportaron en este rubro, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En ese sentido no es sorprendente que algunos de los empresarios más importantes del país tengan negocios con sede en esta entidad y en particular de Tijuana, que aunque no es la capital, es reconocida por ser un importante motor de la economía.

La ciudad fronteriza es reconocida por sus plantas fabricantes y ensambladoras de industrias como la aeroespacial, de electrónicos y de dispositivos médicos. Sin embargo, no es en estos sectores en los que se desempeñan las familias más importantes de la región.

Familia Hank Rhon

Los descendientes de Carlos Hank González, exgobernador del Estado de México que militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), son la familia más rica de Tijuana.

El hijo del exmandantario estatal, Carlos Hank Rhon, está en el top 35 de millonarios mexicanos de Forbes, con una fortuna estimada de 3 mil 200 millones de dólares.

Parte de su riqueza es producto de la venta de una de sus empresas, Grupo Financiero Interacciones, a Grupo Banorte por mil 400 millones de dólares.

carlos hank rhon (Foto: Cuartoscuro)

Otro de los negocios familiares es Grupo Hermes, que tiene presencia en el sector infraestructura, energía, automotor, transporte y turístico. También son propietarios de Grupo Caliente, una importante empresa de apuesta deportivas.

Además Jorge Alberto Hank Inzunza, hijo de Carlos Hank Rhon es propietario del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente que, de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, está valuado en más de 31 millones de dólares.

Familia Fembres

La dinastía Fembres está detrás de la cadena Calimax, la cual tiene presencia en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tecate, así como en San Luis Río Colorado, Sonora.

El negocio comenzó en 1939 como una tienda de abarrotes y carnes en la calle 5ta de la zona centro de Tijuana. Fue hasta 1962 que nació el concepto de Calimax, con su primer supermercado en el Blvd. Díaz Ordaz y Abelardo L. Rodríguez.

La familia Fembres es dueña de una cadena de supermercados que comenzó operaciones en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

En la actualidad Calimax no solamente cuenta con supermercados. También opera una tienda de mayoreo llamada El Bodegón y 17 tiendas con el nombre Aprecio Mercado.

Los Fembre son dueños también de FEMCO, una empresa dedicada a la venta de artículos del hogar, para plomería, electricidad y construcción. Esta empresa lleva 42 años operando.

Familia Valle

Esta familia consiguió su fortuna con Grupo Tersa, una compañía que se dedica a vender llantas y brindar servicios vehiculares.

El fundador de la empresa, Rodrigo Valle Hernández, quien falleció en 2023, abrió la primera sucursal en el Boulevard Salinas de Tijuana en 1982. A partir de entonces la empresa no frenó su crecimiento.

La familia Valle se dedica a la venta de neumáticos y su empresa tiene presencia en 9 estados Créditos: Pexels.

Grupo Tersa está presente en 9 estados con 200 puntos de venta. Además de que cuenta con una línea de neumáticos, Tersa All Terrain T/T.

Rodrigo Valle estuvo casado con Denisse Carolina Bibb Miranda, con quien tuvo cinco hijos. En conjunto, la familia creó la Fundación Valle Bibb, la cual trabaja por la educación y la salud.