¿NCT DREAM regresará a México? Esto es lo que se sabe del posible concierto del grupo de K-pop

NCT DREAM estará de gira por LATAM. (SM Entertainment)

A cuatro meses de la última visita de NCT Dream a tierras mexicanas, el grupo de K-pop ha causado emoción entre sus fans pues el septeto podría estar de regreso más pronto de lo que todo el mundo esperaba.

Y es que en el 2023 la agrupación estuvo en dos ocasiones en el país: primero el 11 de julio presentó con éxito su gira THE DREAM SHOW2: In YOUR DREAM Tour en la Arena Ciudad de México; mientras que el 28 de octubre participó en el festival Mokkoji Korea 2023, realizado en el Comité Olímpico Mexicano.

Por ello es que NCTzen (como se hace llamar su fandom) no esperaba que la agrupación conformada por Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle y Jisung regresara tan pronto a México para hacer otra gira mundial, sin embargo, todo parece indicar que así será.

NCT Dream estará realizando una nueva gira mundial este 2024. (Instagram)

Y es que a través de su cuenta de Instagram la agrupación de SM Entertainment dio a conocer este lunes 20 de febrero que, tras el éxito de sus anteriores shows, estará realizando un nuevo tour mundial: THE DREAM SHOW 3.

En las publicaciones realizadas se anuncian las primeras presentaciones en Asia, empezando el 2 de abril en Seúl, y pasando por otras ciudades como Osaka, Yakarta, Tokio, Nagoya, Hong Kong, Bangkok, Singapur y Manila.

No obstante, el póster señala que habrá más fechas que serán anunciadas el próximo 8 de mayo para países de Latinoamérica, Europa y ciudades de Estados Unidos.

¿México estará incluido?

En el poster revelado se señala que los intérpretes de ISTJ y Hot Sauce estarán de gira por Latinoamérica entre agosto y septiembre de 2024; luego volarán a Estados Unidos y para el mes de octubre y noviembre tendrán presentaciones por Europa.

(Instagram: @nct_dream)

Al entrar a la página web de la agrupación y ver las fechas del tour se tienen contemplados al menos cuatro países de América Latina, pues es el número de espacios que salen con la leyenda “LATAM” y “El anuncio será el 8 de mayo”.

Debido a los antecedentes de NCT Dream por los países latinos, se prevé que visiten las mismas ciudades en las que hicieron conciertos en el 2023: México, Brasil, Perú y Chile, aunque esto no se sabrá hasta el próximo 8 de mayo, cuando además se revelen las fechas específicas de los conciertos.

De igual forma, se desconoce si la agrupación se presentaría en el mismo recinto que en su concierto pasado (en la Arena Ciudad de México) o si serán trasladados a otro recinto con mayor capacidad.

(Captura de pantalla)

La noticia del regreso de NCT Dream ha sido bien recibida y a través de las redes sociales sus fans han compartido los deseos de verlos en vivo, ya sea por primera, segunda o tercera vez. Además, se han mostrado agradecidos de que hagan el anuncio con mayor anticipación para que les dé tiempo de ahorrar y comprar boletos.

El éxito de NCT Dream

NCT Dream es una subunidad del grupo de K-pop NCT formado por SM Entertainment en Corea del Sur. Esta unidad se caracteriza principalmente por tener miembros más jóvenes en comparación con otras subunidades de NCT.

NCT Dream debutó el 25 de agosto de 2016 con el sencillo Chewing Gum. La característica que inicialmente los distinguía, su sistema de graduación, reflejaba el concepto de juventud y cambio, permitiendo que el grupo se renovara constantemente con miembros nuevos. Sin embargo, tras la decisión de eliminar este sistema, los miembros originales —Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, y Jisung— permanecen en el grupo, fortaleciendo su identidad y cohesión.

El grupo de K-pop NCT Dream durante una presentación en el "SMTOWN LIVE 2022". (REUTERS/ Heo Ran)

El grupo ha explorado diversos géneros musicales a lo largo de su carrera, desde pop vibrante hasta baladas emotivas, siempre manteniendo un enfoque en temáticas juveniles. Han lanzado varios álbumes y EPs, acumulando éxitos tanto en las listas de música como en ventas. Hot Sauce, su primer álbum de estudio lanzado en mayo de 2021, es un ejemplo de su éxito, con altas ventas y reconocimientos a nivel mundial.

Además de su música, NCT Dream es conocido por sus enérgicas coreografías y su conexión cercana con los fans. Actúan regularmente en conciertos y eventos de música en Corea del Sur y alrededor del mundo, contribuyendo a su creciente base de seguidores internacionales.

NCT Dream ha recibido varios premios y nominaciones, reflejando su popularidad y el impacto en la industria del K-pop. Esto incluye premios en los Mnet Asian Music Awards, Seoul Music Awards, y los Golden Disc Awards, entre otros, reconociendo su excelencia en música, performance, y ventas.