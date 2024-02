Martí Batres negó que el Día Cero se acerque: “Es una falsedad”

Martí Batres negó escasez de agua en la CDMX (Foto: X/@martibatres)

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el suministro de agua en la capital del país está garantizado, pese a los bajos niveles del sistema Cutzamala.

Sumado a ello, el mandatario capitalino apuntó a que la creencia de que hay una crisis hídrica fue difundida por los opositores a la autodenominada Cuarta Transformación con fines electorales, debido a que enfrentan una “sequía de votos”.

Martía Batres negó existencia del Día Cero (Fotos: Cuartoscuro)

“Está garantizado el servicio de agua potable para los habitantes de la Ciudad de México. No hay ninguna situación de emergencia, los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora, ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos”, aseguró en conferencia de prensa este 20 de febrero.

Particularmente en relación al Día Cero afirmó que no existe tal fecha prevista para que el sistema Cutzamala se quede sin recursos suficientes para cubrir la demanda de la Ciudad de México y Estado de México.

Batres incluso aseguró que los opositores han cambiado múltiples veces la fecha en que supuestamente no habrá suficiente agua para la capital del país.

El mandatario capitalino negó que la Conagua haya establecido fecha para que el sistema Cutzamala llegue a un punto crítico Foto: Cuartoscuro

“He oído a los opositores decir que el Día Cero iba a ser en febrero y ya faltan 10 días para que se acabe febrero y luego que el Día Cero iba a ser en marzo, luego escuché a otros que iba a ser en mayo y como no les da y no llega el Día Cero ya escuché a una de las dirigentes de la oposición conservadora decir que el Día Cero será en agosto”, dijo.

En ese sentido afirmó: “No hay tal Día Cero, es una falsedad”. También negó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) haya difundido información sobre la fecha en que el agua del sistema Cutzamala sea insuficiente.